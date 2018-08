Fortnite - Wer auf Konsole Maus und Tastatur verwendet, trifft fortan nur auf PC-Spieler

Konsolenspieler, die Fortnite: Battle Royale mit Maus und Tastatur spielen, werden fortan nur noch mit PC-Spieler in einen Matchmaking-Topf geworfen. Epic arbeitet an einer Steuerungsoptimierung, die mit einem Update in der Zukunft implementiert wird.

Einige Spieler schließen eine Maus und Tastatur an ihre Konsole an, um so womöglich bessere Ergebnisse in Fortnite auf der PS4, Xbox One, Nintendo Switch oder gar mobilen Endgeräten zu erzielen. Oftmals passiert dies zum Nachteil anderer Konsolenspieler, die mit einem regulären Controller nicht so recht hinterherkommen mit dem Aiming.

Controller versus Controller

Epic Games hat diese Diskrepanz erkannt und schreitet mit einem Update ein. Fortan wird es deshalb so ablaufen, dass jene Konsolenspieler, die mit der Maus oder Tastatur agieren, ausschließlich mit PC-Spielern in eine Runde zusammengewürfelt werden. Das Matchmaking wird sich demnach anpassen, sodass die Verteilung der Spieler fairer wird. Das Eingabegerät soll laut Epic Games fortan eine Rolle also eine wichtigere Rolle spielen:

"Die eingabebasierte Spielersuche werden wir in eins der bevorstehenden Updates implementieren. Durch diese Änderung landet ihr mit Spielern im selben Match, die das gleiche Eingabegerät nutzen (z.B. Controller gegen Controller, Tastatur + Maus gegen Tastatur + Maus)."

Wichtig: Ihr solltet demnach vor einer Partie Fortnite: Battle Royale in Zukunft stets hinterfragen, welche Eingagegeräte eure Gruppenmitglieder verwenden. Ansonsten könnte es zu einem ungewünschten Matchmaking-Ergebnis kommen.

Zudem arbeitet Epic gerade an der völligen Anpassungsmöglichkeit der Controller-Tastenbelegung. In einem kommenden Update wird das Feature final integriert, sodass ihr die Tastenbelegung schon bald vollends nach euren Wünschen anpassen könnt.

