Fortnite - Was können die neuen Haustiere - Bonesy, Camo und Scales nutzen oder nicht?

In Fortnite: Battle Royale gibt es neuerdings Haustiere als kosmetische Goodies. Wir verraten euch alles, was ihr zu den niedlichen Tierbegleitern wissen müsst und beantworten die wichtigsten Fragen rund um den lebendigen Rucksack.

Mittlerweile ist Epic Games für seine verrückten Spielideen in Hinsicht auf Fortnite: Battle Royale bekannt. Doch der neueste Einfall schießt buchstäblich den Vogel ab! Nun ja, vielleicht nicht direkt einen Vogel, aber dafür werden andere zahlreiche Tierarten mit euch zukünftig aus dem Batte Bus aufs Spielfeld abgeschossen. Mit Season 6 halten offiziell Haustiere (Pets) Einzug in Fortnite: Battle Royale und was das für euch bedeutet, erfahrt ihr nachfolgend in der Übersicht.

Was sind Haustiere und was machen sie?

Im Grunde besagt die Grundmechanik, dass es sich hierbei um einen besseren Rucksack handelt. Es sind demnach "Gegenstände", die rein kosmetischer Natur sind. Anstatt eines regulären Rucksacks tragt ihr euren Tierbegleiter auf den Rücken herum. Die wichtigste Änderung in Hinsicht auf normale Rucksäcke ist die, dass sie sich bewegen und auf das Spielgeschehen reagieren. Das heißt, wenn der Spieler beispielsweise in ein Gefecht gerät, wird der Vorgang entsprechend in audiovisueller Form begleitet. Im Grunde sollte das aber keine Auswirkung auf das eigentliche Spiel haben.

Wie erhalte ich ein Haustier?

Wenn ihr ein Haustier in Fortnite: Battle Royale erhalten und ausrüsten möchtet, dann solltet ihr euch den Battle Pass einmal genauer ansehen. Das Haustier Bonesy, also den Hund, gibt es ab Stufe 12, das Chamäleon namens Camo erhaltet ihr ab 29 und der Drache Scales winkt als Belohnung auf Level 43. Im Anschluss müsst ihr euren neuen "Rucksack" nur noch ausrüsten.

Vorstellbar ist ebenfalls, dass die Haustiere zukünftig als Einzelverkäufe im Ingame-Shop landen. Hier wird es wohl die exotischsten Möglichkeiten und Angebote geben. Derzeit sind alle Pets jedoch im Battle Pass enthalten, der 950 V-Bucks kostet. Dann müsst ihr sie nur noch freispielen. Der Battle Pass mit Bonus (25 Level zum Einstieg) kostet übrigens 2800 V-Bucks.

Soll ich ein Haustier nutzen?

Kommen wir zur wichtigsten Frage. Nun fragen wir uns natürlich, sollten wir die Haustiere in Fortnite: Battle Royale nutzen oder eher nicht? Da es sich hierbei um ein Battle-Royale-Spielmodus handelt, in dem kein Spieler einen Nachteil fürchten möchte, ist das wohl eine legitime Frage. Theoretisch haben die Haustiere erst einmal keine direkte Auswirkung auf das Gameplay, ihr erhaltet dadurch also schon mal keinen Vorteil.

Meine Meinung: Aber entpuppt sich die Verwendung nicht doch als Nachteil? Im Grunde wohl nicht, aber die Antwort ist teils eher psychologischer Natur. Die niedlichen Tiere geben Geräusche von sich, aber diese Soundeffekte hört nur ihr. Eure Gegner werden eure Haustiere also keineswegs hören. Pauschal würden wir also behaupten, dass es keinen effektiven Nachteil birgt. Und dennoch sollte sich der Spieler durch die Reaktionen des Haustiers in keinerweise ablenken lassen. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass es euch zu sehr ablenkt, also dass der lebendige Begleiter bei euch ist und auf das Gameplay reagiert, dann bleibt nur zu hoffen, dass es im entscheidenden Moment nicht der Fall sein wird. Und was ist, wenn doch? Dann womöglich doch lieber einen regulären Rucksack nutzen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Letzteres bei den meisten Spielern im Normalfall nicht der Fall sein wird. Und doch gibt es womöglich auch Menschen, und wenn es nur eine einzige Person wäre, die sich dadurch ablenken lassen könnte. Demnach kann man wohl nicht genau sagen, ob man ein Haustier mitnehmen oder es lassen sollte. Es kommt wie so oft auf den Spieler drauf an. Aber allgemein gilt, sie birgen keine Pay-2-Win-Vorteile.