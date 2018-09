Fortnite - Walküre und Walkürenschwingen jetzt im Shop - Battle Royale im News-Ticker

Epic Games Third-Person-Shooter Fortnite hat es sich derzeit auf dem Battle-Royale-Thron gemütlich gemacht. Regelmäßig veröffentlicht das Entwicklerstudio neue Inhalte, Modi und mehr, um die Motivation der Spieler hochzuhalten.

In unserem News-Ticker berichten wir täglich über die neuesten Meldungen rund um den beliebten Shooter Fortnite. Die volle Packung Fortnite erhaltet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite mit allen News, Artikeln, Videos und Bildern!

Die interessantesten News rund um Epic Games Fortnite auf einen Blick:

21. September 2018: Walküre und Walkürenschwingen jetzt im Shop

Ab sofort könnt ihr den legendären Skin Walküre im Ingame-Shop von Fortnite: Battle Royale einkaufen. Wenn ihr das Outfit für 2000 V-Bucks kauft, erhaltet ihr das Rücken-Accessoire Walkürenschwingen obendrauf dazu! Ebenfalls nochmal im Shop ist der legendäre Hängegleiter Frostwing. Letzterer kostet 1500 V-Bucks. Frostwing und Walküre sind ein Teil des neuen Vorbote-Sets! Zum Zeitpunkt der Aktualisierung der News sind beide Gegenstände noch 34 Stunden zu haben, bevor die Rotation sie wieder aus dem Shop nimmt.

20. September 2018: Nintendo Switch Fortnite Bundle ab sofort vorbestellbar

Nintendo und Epic Games veröffentlichen gemeinsam ein Bundle zur Nintendo Switch. Im sogenannten Nintendo Switch Fortnite Bundle gibt es ein paar Extras für den Battle-Royale-Shooter Fortnite. Enthalten ist unter anderem ein Doppelhelix-Paket, das mit einem exklusiven Outfit, Hängegleiter und einer Spitzhacke ausgestattet ist!

20. September 2018: Neuer Hängegleiter und legendärer Drache ''Frostwing''

Fortnite: Battle Royale erhält einen legendären Hängegleiter namens Frostwing. Der eisige Drache erinnert an World of Warcraft und könnte sich ganz nach oben an die Spitze der Beliebtheit katapultieren. Alle Infos dazu findet ihr hier:

19. September 2018: Mysteriöser Würfel zerstört erstes Gebäude in Tilted Towers

In wenigen Tagen endet in Fortnite: Battle Royale Season 5. Bislang ist noch nicht genau klar, was es mit dem mysteriösen Würfel auf sich hat, der seit einigen Wochen die Karte unsicher macht. Nun ist ein erstes Gebäude beschädigt worden und der Würfel ist an dem bekannten Loot Lake angekommen. Gerüchte sprechen davon, dass der Würfel in den See kippen könnte und das Wasser zu Lava verwandeln wird.

18. September: 2018: Immer mehr Ehepaare lassen sich wegen Spiel scheiden

Der Battle-Royale-Shooter Fortnite ist nicht nur bei den Spielern erfolgreich, sondern auch in Sachen Scheidungen. Das Spiel wird von zerstrittenen Ehepaaren immer häufiger als Scheidungsgrund genannt.

09. September 2018: Fortnite - Monopoly-Brettspiel erscheint noch in diesem Jahr

Epic Games erweitert das Repertoire an Merchandise für den Erfolgstitel Fortnite: Battle Royale. Noch in diesem Jahr wird es als Brettspiel zu Monopoly erscheinen!

Fortnite Season 6

Die Season 6 zu Fortnite startet am 24. September 2018. Sobald es erste offizielle Infos dazu gibt, werden wir diesen Absatz aktualisieren.

Fortnite Season 5

Geheimnisvoller Würfel aufgetaucht

Kreativlosigkeit kann man dem zuständigen Entwickler hinter dem derzeit extrem erfolgreichen Battle-Royale-Titel Fortnite nun wirklich nicht vorwerfen. Während wir Anfang Juli noch über mysteriöse Lamas in Köln und anderen europäischen Städten berichtet haben, rätseln Spieler nun über einen geheimnisvollen Würfel, der überraschend aus einem der riesigen Risse innerhalb der Spielwelt gefallen ist.

Der besagte lilafarbene Würfel fiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vom Himmel, während Blitze die Umgebung erhellten. Kurze Zeit später hatte sich der Riss geschlossen - zurück blieb nur das seltsame Objekt. Eine wirkliche Gefahr geht von dem Würfel derzeit zwar nicht aus, Spieler sollten jedoch möglichst nicht das Feuer darauf eröffnen. Denn offensichtlich wehrt sich der Würfel bei Beschuss durch gefährliche Blitze. Dafür lässt sich dieser jedoch prima als Trampolin nutzen.

Zwar ist bislang völlig unklar, was sich genau hinter dem mysteriösen Objekt verbirgt, doch aller Wahrscheinlichkeit nach steht der Würfel in Verbindung mit dem baldigen Finale von Season 5.

Was ist Fortnite?

Fortnite ist ein Third-Person-Shooter, der von People Can Fly und Epic Games entwickelt wurde und vor allem durch den kostenlosen Battle-Royale-Modus innerhalb von kurzer Zeit große Aufmerksamkeit generieren konnte und mittlerweile sogar Konkurrent PUBG angehängt hat. Fortnite ist bislang für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS sowie für Geräte mit iOS- und Android-Betriebssystem veröffentlicht worden.

Sony in der Crossplay-Falle

Fortnite, Rocket League und Minecraft: Sony stellt sich in Sachen Crossplay quer. Nintendo und Microsoft lachen sich ins Fäustchen. Wieso die Crossplay-Debatte vor allem den Spielern schadet! Alle Infos:

