Fortnite - Versteckten Battle Star der Challenge aus Season 5, Woche 2 finden

Wo befindet sich der geheime Battle Star aus Season 5, Woche 2 in Fortnite: Battle Royale? Wir verraten euch, wo genau ihr suchen müsst, um ihn zu finden.

Fortnite: Battle Royale trumpft derzeit wieder mit Herausforderungen auf, die es in sich haben! Die 5. Saison, Woche 2 bringt wieder eine ganze Reihe an Challenges mit sich. Die Spieler haben unter den aktuellen Aufgaben wieder eine Suche auferlegt bekommen. Wir verraten euch, an welcher Stelle ihr genau suchen müsst, um den Battle Star zu finden!

Suche zwischen..

Unsere treuen Leser werden wahrscheinlich schon auf die Challenge gestoßen sein, die wir innerhalb einer Übersicht aufgezeigt haben. Hier könnt ihr alle Challenges aus Season 5, Week 2 einsehen!

Eine Herausforderung scheint mehr ein Rätsel als alles andere. So heißt es: "Suche zwischen einer Oase, einem Felsbogen und Dinosauriern!"

Der findige Fortnite-Spieler dürfte aber womöglich schon von den Dinosauriern Wind bekommen haben, die im neuen Wüstenbiom zu finden sind. Und dort verschlägt es uns auch hin. Nachfolgend auf der Karte seht ihr den Ort, den ihr aufsuchen müsst, um den begehrten Battle Star zu erhalten. Sucht an dieser Stelle einfach neben dem Kaktus und schon wars das!

Und warum das große E-Sport-Turnier rund um Fortnite von Epic Games abgebrochen werden musste, erfahrt ihr hier in unserer ausführlichen Story:

Fortnite eSport-Turnier wird aufgrund von massiven Lags abgebrochen