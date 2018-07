Fortnite - Update 4.5 bringt Thompson (Trommelgewehr) ins Spiel

Epic Games sorgt in Hinsicht auf Fortnite stets für neuen Content. Aktuell dreht sich alles um die Tommy Gun (das Trommelgewehr) aus den Zwanzigerjahren. Die neue Waffe ist ab sofort spielbar!

Der aktuelle Patch zu Fortnite steht in den Startlöchern! Mit Update 4.5 hält eine neue Waffe Einzug in Fortnite: Battle Royale - die neue Tommy Gun! Das Trommelgewehr hat eine hohe Feuerrate und ein großes Magazin unterm Lauf. Epic Games gibt an:

"Die Feuerkraft eines Gewehrs mit der Schussrate einer Maschinenpistole."

Und passend dazu gibt es sogar aktuell noch das Detektiv-Outfit, einmal als Noir und als Schnüffler oder in weiblicher Form als Detektivin. Insbesondere in Kombination kann sich solch ein Outfit mit dem Trommelgewehr durchaus sehen lassen. Fortan könnt ihr also im Stile der 1920er Jahre auf die Jagd gehen. Passend dazu gibt es die neuen Challenges aus dem Battle Pass:

Zeitreise bald Thema?

Demnächst könnte wohl Zeitreise ein großes Thema werden in Fortnite. Die aktuellen Skins stellen womöglich nur den Anfang dar. Dataminer wollen bereits Hinweise auf thematische Items aus dem Wilden Westen entdeckt haben.

Und falls ihr euch fragt, was derzeit auf YouTube in puncto Fortnite los ist und warum so viele Kinder hier aktiv geworden sind, haben wir hier die Antwort für euch vorbereitet:

