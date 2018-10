Fortnite - Über ein Dutzend neue Figuren von Funko Pop! angekündigt

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die gesamte Merchandise-Kollektion von Funko zum Epic-Spiel Fortnite vorgestellt würde. Und nun ist die Katze aus dem Sack, es sind zahlreiche Figuren von Funko Pop! angekündigt worden - und sogar zwei Schlüsselanhänger gibt es obendrauf!

Epic Games und Funko sind bereits vor einiger Zeit eine Partnerschaft eingegangen. So wurde unlängst verkündet, dass es Merchandise von Funko Pop! geben wird, das sich an Fortnite anlehnt. Beispielsweise gaben die Verantwortlichen vor einiger Zeit preis, dass eine Figur zu Rex in Produktion geht.

Fortnite Funko Pop Figuren und weiteres Merchandise geplant, Rex-Skin enthüllt

Figuren von Fortnite: Battle Royale

Doch dabei sollte es natürlich nicht bleiben. Funko hat nun eine umfangreiche Liste mit insgesamt 14 Figuren von Funko Pop! in Hinsicht auf Fortnite veröffentlicht. Dazu kommen noch zwei Pocket Pop! Keychains, also zwei Schlüsselanhänger.

Folgende Skins und Outfits aus dem Fortnite-Universum schaffen es in die Sammlung: Mondspaziergänger (Moonwalker), Raptor, Turmspezialist (Tower Recon Specialist), Oberknacker (Crackshot), Rotnasige Räuberin (Red Nosed Raider), Codename Elf, Schädeltrooper (Skull Trooper), Farbenbomber (Brite Bomber), Black Knight (Schwarzer Ritter), Lebkuchen-Mann (Merry Marauder), Liebesranger (Love Ranger), Omega, Highrise Assault Trooper und Oberkuschelbeauftragte (Cuddle Team Leader).

Zu den beiden Schlüsselanhängern gesellen sich vorerst Miniaturausgaben von Oberkuschelbeauftragte und der Liebesranger. Das Merchandise wird ab November 2018 zu haben sein. Demnach könnt ihr euch noch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft mit den niedlichen Figuren eindecken. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zu den Fortnite-Figuren: