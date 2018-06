Fortnite - Startzeitpunkt von Season 5 bekannt, Double-XP-Weekend kommt

Wann startet Season 5 in Fortnite Battle Royale? Diese Frage wurde seitens Epic Games nun beantwortet. Außerdem ist ein Double-XP-Weekend geplant, das schon morgen beginnt!

Die aktuelle Season 4 in Fortnite: Battle Royale ist noch nicht ganz vorüber, aber schon jetzt ist das Datum für die kommende Season 5 bekannt. Saison 5 startet demnach schon am 12. Juli 2018, genauer gesagt um 10 Uhr deutscher Zeit. In Season 5 wird es abermals eine neue Kampagne geben und damit auch zahlreiche kosmetische Gegenstände wie Emotes, Sprays, Hängegleiter oder Outfits.

Der Community Coordinator Sean Hamilton, der in der Community auch als MrPopoTFS bekannt ist, hat verkündet, dass das nächste Fortnite-Kapitel in rund zwei Wochen startet. Alle Infos dazu gibt es im entsprechenden Subreddit nachzulesen.

"Saison 4 kommt zu einem Ende! Wir möchten euch über den exakten Zeitpunkt des Endes informieren. Ihr werdet wahrscheinlich das Timer-Update im Spiel bemerkt haben. Das bedeutet, wir geben euch noch zwei weitere Tage, um Saison 4 abzuschließen! Saison 5 wird am 12. Juli 2018 um 4 AM EDT (08:00 GMT) starten."

Double-XP-Wochenende!

Außerdem gibt er zu verstehen, dass ein Wochenende mit plus 100% an Erfahrungspunkten auf der Agenda steht. Im Detail soll dieses Double-XP-Weekend am 29. Juni um 10 Uhr morgens starten. Es soll dann bis zum 2. Juli 2018, 9 Uhr deutscher Zeit satte 100 Prozent mehr Erfahrungspunkte geben. Der Login am kommenden Wochenende dürfte sich also lohnen, um ordentlich Level zu grinden.

Falls ihr den aktuellen Battle Pass für Season 4 käuflich erworben habt, bleiben euch noch rund zwei Wochen, um alle erforderlichen Herausforderungen zu meistern. Es ist also noch Zeit übrig, den legendären Blockbuster-Skin zu erhalten. Alle Infos dazu in der folgenden News-Story:

