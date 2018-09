Fortnite - Das sind die neuen Skins aus dem Battle Pass Season 6

Es gibt neue Outfits für Fortnite: Battle Royale, die im Rahmen der 6. Saison implementiert wurden. Das sind die neuen Skins aus dem Battle Pass: Dire, Nightshade, Fable, Dusk, DJ Yonder, Giddy-Up und Calamity!

Worüber sich die Spieler von Fortnite in der 6. Saison von Battle Royale wohl ganz besonders freuen werden, sind die neuen Outfits, die mit dem neuen Battle Pass daherkommen. Aber welche Skins gibt es im Detail? Wir haben uns die kosmetischen Items angesehen.

Neuer Fortschritt-Skin: Calamity

Ein Teaser hat sie vor der Veröffentlichung des Battle Passes aus Season 6 bereits angekündigt. Calamity kommt mit ihrer Montur direkt aus den Wilden Westen. Das legendäre Outfit ist in verschiedene Styles unterteilt, die sich mit dem Fortschritt anpassen lassen. Die Anlehnung an Calamity Jane (Katastrophen-Jane), einer Heldin aus dem Wilden Westen, ist klar erkennbar. Neben Fable und Dire ein ganz klarer Favorit aus Season 6!

DJ Yonder und Giddy-Up

Ein weiterer Teaser zu Season 6 hat nicht nur gezeigt, was die Mitarbeiter von Epic Games für verrückte Ideen aus dem Hut zaubern können. Er hat die spekulierende Community auch mit Verwirrung zurückgelassen, da sich viele über das Thema der neuen Saison Gedanken machten. Nun, es ist, was es ist. Ein Robo-Lama-DJ, der scheinbar für den nötigen Groove in Season 6 sorgt, immerhin sind Halloweenpartys ein großes Thema in "Dunkles Erwachen"!

Ebenfalls als ein Partybesucher entpuppt sich wohl Giddy-Up (Ausgesattelt). Ein herkömmliches Outfit, das jedoch den Eindruck erweckt, es würde auf einem Lama (Fortnite-Llama) reiten.

Fable und Dusk

Rotkäppchen, stets vom großen bösen Wolf verfolgt, wird zukünftig auch durch die Fortnite-Runden tanzen. Im Grunde ist das Fable-Outfit recht schlicht in der Aufmachung, allerdings wird der Skin durch etwaige Lederriemen aufgemöbelt, wodurch die Interpretation der Epic-Mitarbeiter von "Red Riding Hood" ein wenig an Biss bekommt.

Mit Dusk (Düsternis) können wir gleich auf der Halloween-Party bleiben und zu den Beats von DJ Yonder abtanzen. Kein Horror ohne einen Vampir - in Lederoutfit! Zu diesem Skin liegen noch "Dusk Wings" im Battle Pass bei, genauso wie der Hängegleiter "Swarm". Diese Gegenstände runden das "Nite Coven"-Set ab. Wir könnten uns vorstellen, dass dieser einzigartige Look den Spielern besonders zusagt.

Nightshade und Fortschritt-Skin Dire

Halloween ist kein Halloween ohne Kürbise! Könnte man meinen, doch auch wenn Nightshade (Nachtschatten) an einen Kürbis erinnert, ist es eine Tomate. Somit hat der männliche Tomaten-Skin namens Tomato Head nun ein Pendant.

Doch das Beste kommt bekanntlich zum Schluss? Ok, das ist sicherlich ansichtssache, aber Dire (Wolf) erinnert an die Worgen aus World of Warcraft. Als regulärer Mensch getarnt kann der Fortschritt-Skin im Laufe der Zeit angepasst werden und sein wahres Ich entblößen. Am Ende sehen wir den Werwolf aus dem Teaser, was für eine Transformation!

