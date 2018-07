Fortnite - Das sind die Challenges der Woche 10 in Season 4

Kurz vor dem Ende der vierten Season sind nun die Herausforderungen der 10. Woche zu Fortnite: Battle Royale bekannt geworden. Ob davon allerdings alle Aufgaben auch der Wahrheit entsprechen, ist bislang noch unklar.

Falls ihr euch fragt, welche Fortnite-Challenges ihr in der 10. Woche der 4. Season absolvieren müsst, um die heißbegehrten Battle-Punkte für euren Battle Pass zu erhalten, dann haben wir jetzt die Antwort für euch.

Bereits in den vergangenen Wochen wurden die Herausforderungen für die entsprechenden Wochen zum Teil geleakt.

Alle Challenges: Saison 4, Woche 10

Suche Schatztruhen in Junk Junction (7)

Füge gegnerischen Gebäuden Schaden zu (5.000)

Suche in einem Match eine Schatztruhe, Munitionsbox und einen Air Drop (3)

Fliege durch schwebende Ringe (20)

Folge der Schatzkarte (1) Schwer

Schalte Gegner aus (10) Schwer

Schalte Gegner in Fatal Fields aus (3) Schwer

Die Aufgabe mit den schwebenden Ringen entspricht anscheinend nicht der Wahrheit. Womöglich müssen Spieler stattdessen eine Aufgabe erfüllen, die mit den entstandenen Rissen am Himmel zu hat. Derzeit kann also nur spekuliert werden, was genau für die Battle-Punkte gemacht werden muss. Spätestens am kommenden Donnerstag werden die neuen Herausforderungen aber sowieso seitens Epic Games offiziell bekannt gegeben.

Fortnite: Battle Royale für die Switch

Im Vorfeld der E3 2018 hat Nintendo bestätigt, dass Fortnite: Battle Royale für die Switch erscheinen wird. Alle Infos findet ihr hier:

