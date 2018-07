Fortnite - Season 5: Starttermin, Thema, Battle Pass und mehr!

Wann ist der Starttermin von Fortnite: Battle Royale Season 5? Was dürfen wir inhaltlich erwarten und was passiert mit der Karte? Wir haben die wichtigsten Fragen für euch in der Übersicht, damit ihr entsprechend vorbereitet seid, wenn es nächste Woche losgeht!

Die 4. Saison in Fortnite neigt sich langsam dem Ende entgegen. Derzeit schlagen die letzten Stunden, in denen ihr euch die Goodies aus dem Battle Pass erspielen könnt. Schon bald geht es los mit Saison 5. Aber was dürfen wir alles erwarten? Hier haben wir alle Infos in der Übersicht!

Wann startet Season 5?

Die wichtigste Frage beantworten wir allem voran. Die Woche 1 in Saison 5 startet am 13. Juli 2018 um 10 Uhr morgens deutscher Zeit, also bereits am Folgetag nach dem Ende von Season 4. Und wann endet Saison 5? Die 5. Saison wird ebenfalls 10 Wochen andauern, also zweieinhalb Monate. Das Ende ist auf den 20. September 2018 datiert.

Bevor die neue Saison beginnt, werden die Server kurzzeitig für die Instandsetzung heruntergefahren. Der Patch 5.0 steht dann sicherlich nach kurzer Zeit bereit zum Download. Die Downtime beträgt meist ein bis zwei Stunden.

Map-Änderungen durch Risse und Spalten, was passiert?

Am 30. Juni 2018 ist die Rakete in Fortnite: Battle Royale final gezündet worden. Wie die meisten sicherlich schon mitbekommen haben, ist sie nicht in Tilted Towers eingeschlagen, wie es wohl ursprünglich der Plan der Verantwortlichen hinter dem Raketenbau war. Stattdessen ist sie mehrmals durch einen Dimensionsriss geflogen, bevor sie schließlich im Himmel explodiert ist und dort nun eine Art dimensionalen Spalt hinterlassen hat. Seit der Explosion breitet sich die Spalte aus und es kommen stetig Risse hinzu.

Die gängigsten Theorien besagen, dass die Karte temporal verändert wird. Demnach könnte es Orte á la Römisches Reich, Ägypten oder etwaige Burgen aus dem Mittelalter geben. Andere Theorien stützen sich auf Aliens, die ähnlich wie in Marvel's The Avengers durch den Dimensionsriss auf die Karte geschickt werden sollen. Wenn man bedenkt, dass wir schon einmal gegen Thanos antreten durften, wäre ein weiterer Schritt in Richtung Marvel gar nicht mal so abwegig.

Was schlussendlich mit der Karte passiert, bleibt bis zum Start der 5. Saison abzuwarten.

Kosten von Battle Pass Season 5?

Ähnlich wie in der aktuellen Season 4 wird es hier keine großen Änderungen geben. Der Battle Pass wird für 950 V-Bucks angeboten, was in etwa 10 Euro beträgt. Aller Voraussicht nach wird es auch im Battle Pass aus der 5. Saison zwei Skins geben, die umgehend ab Stufe 1 in der kostenpflichtigen Variante freigeschaltet werden. Wer nicht zur Tasche greifen möchte, der spielt sich mit dem kostenlosen Battle Pass hoch, der aber nicht so viele kosmetische Items bereithält.

Inhaltliches Thema nach Superhelden?

Wie zuvor erwähnt, könnte es sich bei dem aktuellen Thema um Zeitreisen und Historie handeln. Das könnten unter anderem die aktuellen Items wie das Trommelgewehr andeuten. Die Outfits aus den 1920er Jahren sind kürzlich erschienen. Ferner wird spekuliert, ob es nicht einen Abstecher in den Wilden Westen geben wird. Dataminer wollen hier entsprechende Assets in den Spieldaten gefunden haben. Aber das sind bisher alles nur Spekulationen.

Ferner lässt noch ein Tweet vom Creative Director aus dem Hause Epic auf Zeitreisen und Co. schließen schließen. Sein Twitter-Posting befasst sich mit der Sci-Fi-Komödie Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Haben sie sich hier etwa Inspiration geholt? Das halten wir für die plausiblere Idee.

Änderungen an Save The World?

In Hinsicht auf Save The World wird es auch ein paar Neuerungen geben. Der erste Akt der Kampagne Canny Valley wird veröffentlicht. Hier soll es unter anderem ein neues Biom geben. Die Spieler sind auf die neue Umgebung gespannt. Ferner sollen noch mehr Details der Story enthüllt werden, während aufgekommene Fragen beantwortet werden sollen.

Zudem gibt es hier den Modus "Challenge the Horde", der Spieler direkt in ein aufgebautes Fort schickt, das sie verteidigen müssen, nachdem sie es kurz präparieren dürfen.

Wichtig: Ihr solltet den Battle Pass der 4. Saison bis zum 12. Juli so weit fertig haben, wie ihr es euch vorstellt. Zum Ende der 4. Saison erfolgt ein Reset und ihr könnt die Skins und weiteren kosmetischen Artikel aus dem Battle Pass dann nicht mehr nachträglich erhalten. Viel Erfolg beim Grinden!