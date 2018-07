Fortnite - Season 5 bringt neue Orte, ein Squad-Kart, verwendbare Risse und mehr!

Fortnite Season 5 ist da und hält einige Überraschungen bereit! Neue Ortschaften werden von verwendbaren Dimensionsrissen begleitet, während ein vollwertiger Battle Pass über 100 neue kosmetische Gegenstände zum Thema Zeitreise ins Spiel bringt. Zudem gibt es ein neues Gefährt - das All Terrain Kart oder kurz ATK!

Fortnite startet heute mit der 5. Season durch. Das Update ist sehr umfangreich und deshalb haben wir nachfolgend die wichtigsten Infos für euch aus den Patchnotes in der Übersicht zusammengefasst:

Allem voran wird es Charaktere aus unterschiedlichen Zeitepochen geben, also Wikinger-Skins, ein japanisches Kitsune-Outfit und mehr! Das Thema Zeitreise ist demnach ganz groß in der 5. Saison. Dazu kommen neue Items aus den temporalen Verschiebungen hinzu, die in der Spielwelt nun vorzufinden sind. Abgerundet wird das Thema noch durch ganz neue Ortschaften wie Lazy Links und Paradise Palms mit Wüstenbiomen und mehr. Wir gehen davon aus, dass sich die Karte im Laufe der Zeit immer mehr an neuen Gegebenheiten anpasst.

"Wikinger-Schiffe, Außenposten in der Wüste und urzeitliche Statuen sind verteilt auf der Insel aufgetaucht."

Kein Battle Pass für Weekly-Challenges

Der Battle Pass erfährt eine große Änderung. Falls ihr kein Geld für einen Battle Pass ausgeben möchtet, dann erhaltet ihr fortan trotzdem ein wenig mehr seitens Epic Games.

Die wöchentlichen Herausforderungen werden nun in zwei Sektionen aufgeteilt - "frei" und "Battle Pass". Die ersten drei Challenges sollen kostenlos zugänglich gemacht werden, während die letzten vier Herausforderungen dem bezahlten Battle Pass vorenthalten bleiben.

Das dürfte viele Spieler freuen, denn so müssen keine V-Bucks für den Battle Pass ausgegeben werden, um an spannende Herausforderungen zu kommen. Und für das ganze Paket muss immer noch Geld investiert werden. Aber so erhaltet ihr eben auch mehr. Der Battle Pass enthält wie gehabt 100 Stufen.

Mehr Zeit für progressive Challenges?

Epic Games räumt ein, dass progressive Herausforderungen nicht an einer einzigen Saison gebunden sein sollten, weshalb die Spieler hier nun ihr eigenes Tempo bestimmen können. Diese Challenges sind also nicht länger ans Season-Level gebunden und steigen mit individueller XP an!

Fortnite Season 5 Battle Pass ab sofort erhältlich, so sehen die Items aus!

Spalten haben Funktion

Die geheimnisvollen Spalten werden in Season 5 eine vollwertige Funktion haben. Epic Games gibt an, dass wir den "Mut aufbringen sollen, durch die Risse zu treten". Was genau damit gemeint ist, wird sich im Laufe des Tages noch zeigen. Das Betreten der Spalten soll jedenfalls eine "wilde Reise" gewährleisten.

Womöglich handelt es sich hierbei um Portale und die einzelnen Dimensionsrisse (nachfolgend abgebildet) sind miteinander verbunden?

Neues Fahrzeug All Terrain Kart (ATK)

Endlich gibt es ein vollwertiges Fahrzeug in Fortnite: Battle Royale! Mit dem All Terrain Kart (ATK) oder auch dem Allradkarren (ARK) werden Squads fortan in den Kampf ziehen können. Demnach werden ganze vier Spieler im Fahrzeug Platz finden.

"Arbeitet als Team zusammen, um Hindernisse mit dem ATK zu passieren. [...] Lehnt euch gemeinsam zurück, indem ihr S auf der Tastatur gedrückt haltet oder den Stick auf dem Controller zurück drückt, und lasst dann gemeinsam los!"

Ihr werdet also über Hindernisse springen können, während eure Mitspieler im Fahrzeug sitzen. Dieses neue Vehikel dürfte den Alltag in Fortnite: Battle Royale ordentlich umkrempeln. Wir sind gespannt, wie das neue Feature seitens der Spieler aufgenommen wird. Das Dach vom ATK fungiert übrigens als Sprungfläche.

Abschließend gibt es noch einen kleinen Hinweis für alle Nintendo Switch-Spieler. Ab sofort könnt ihr mit Motion Controls spielen. Das heißt, dass die Joy-Cons zum Zielen mit erhöhter Präzision verwendet werden können. Diese Option lässt sich im Menü aktivieren.

Wir wünschen euch allen viel Spaß auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld von Fortnite!

Fortnite Was plant Epic Games da? Rätsel um mysteriöses Lama in Köln