Fortnite - Playground kommt zurück, Datum bekannt!

Epic Games hat verlauten lassen, dass der Spielmodus "Playground" in Fortnite: Battle Royale schon bald zurückkehrt - und zwar schon sehr bald! Bereits am morgigen Tage, den 25. Juli 2018 soll die Spielwiese wieder zur Verfügung stehen!

Der spezielle Modus Playground, in dem sich die Fortnite-Fans vollends austoben konnten, stieß auf hohen Anklang bei den Spielern. Von daher war es für viele wohl auch recht ernüchternd, dass der zeitbegrenzte Modus wieder entfernt werden sollte. Doch Epic Games bestätigte bereits vor einiger Zeit, dass er eines Tages wieder implementiert wird. Und das womöglich in verbesserter Variante?

Mit dem Update 5.10 soll der Playground-Spielmodus schließlich zurückkehren. Dass es schon so früh sein wird, hätte wohl keiner gedacht. Doch Epic weiß zu überraschen:

Playground mode returns on July 25th!



Set up squad battles with new team select options, skirt around in an ATK and gear up with lots more loot.



Look out for the full list of changes in the 5.10 patch notes. pic.twitter.com/7bK1Wgg98U