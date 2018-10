Fortnite - Neuer Modus lässt euch das Tanzbein schwingen

Fortnite erhält schon bald einen neuen zeitlich begrenzten Spielmodus. In Disko Dominanz müsst ihr das Tanzbein schwingen. Mit Battle Royale hat dies allerdings nicht viel zu tun.

Eine neue Ingame-Nachricht in Fortnite von Epic Games kündigt seit Kurzem einen neuen Spielmodus an, der für ein komplett neues Spielgefühl sorgen soll. Mit dem zeitlich begrenzten Spielmodus Disko Dominanz beweisen die Entwickler erneut ihr Gespür für abgedrehte Ideen.

Dabei weicht auch der neue Spielmodus vom klassischen Battle Royale-Konzept ab, bei dem sich die Spieler solange bekämpfen, bis nur noch einer übrig ist. Bereits in der Vergangenheit sorgten Team-Varianten wie der beliebte 50vs50-Modus für frischen Wind, doch diesmal wird es deutlich verrückter.

Fortnite Disko Dominanz

Die Ingame-Nachricht zum neuen zeitlich begrenzten Spielmodus liefert schon einen guten Eindruck davon, was euch erwartet:

"Nimm Tanzflächen auf der ganzen Insel mithilfe von Emotes ein und verteidige sie, um Punkte zu verdienen."

Seit dem Start von Fortnite sind die Tänze ein wichtiges Element, das sich bei Spielern riesiger Beliebtheit erfreut. Das Internet ist voll mit Neuinterpretationen der Fortnite-Tänze, die es mittlerweile sogar auf den Fußball-Platz geschafft haben.

FIFA 19 EA wünscht sich sowas wie Fortnite-Tänze

Weitere Details zum neuen Modus verriet Epic Games bislang allerdings noch nicht. Wir gehen jedoch davon aus, dass es sich ebenfalls um einen teambasierten Modus handelt, in dem zwei oder mehr Gruppen gegeneinander antreten.

Der englische Name Disco Domination deutet zudem darauf hin, dass sich die Tanz-Party an einem der beliebtesten Shooter-Modi aller Zeiten orientiert. In Domination müssen zwei Teams einen Punkt auf der Karte besetzen und diesen verteidigen, um Punkte zu sammeln. Eingeführt wurde der Modus vor knapp 20 Jahren in Unreal Tournament, das ebenfalls von Epic Games entwickelt wurde.

Fortnite Über ein Dutzend neue Figuren von Funko Pop! angekündigt

Wann genau Disko Dominanz erscheint, ist unklar. Normalerweise wird eine solche Ingame-Ankündigung allerdings bereits mit dem nächsten Update in das Spiel integriert.