Fortnite - Neuer Hängegleiter, legendärer Drache ''Frostwing'' lehnt sich an Warcraft an

Fortnite: Battle Royale erhält einen legendären Hängegleiter namens Frostwing. Der eisige Drache erinnert an World of Warcraft und könnte sich ganz nach oben an die Spitze der Beliebtheit katapultieren.

Im Zuge des aktuellen Updates 5.41 für Fortnite: Battle Royale ist ein legendärer Hängegleiter aufgetaucht, der es den Spielern ganz besonders angetan hat. Die Rede ist von Frostwing, einem vollwertigen Drachen, der eisige Feuersbrunst während des Fluges ausspeien kann.

Dieser Glider fügt sich in das Set namens "Vorboten" ein, zu dem auch die Valkyrien-Schwingen sowie das Valkyrie-Outfit zählt. Der Gleiter, der sich ganz offensichtlich an Sindragosa, dem Frostwyrm aus World of Warcraft, anlehnt, dürfte sich blitzschnell zum beliebtesten Hängegleiter im Spiel entwickeln. Der Redditor Renshaw25 schreibt schlicht und einfach: "That's sindragosa."

Auf YouTube ist das Feedback außerordentlich positiv. Die Reaktionen der Creator auf den Skin könnt ihr euch womöglich vorstellen. Doch damit sich die Spieler dem Aussehen des Eisdrachens annähern können, hat sich Epic noch einen besonderen Rucksack einfallen lassen. Die Valkyrien-Schwingen dürften ebenfalls jedem zusagen:

Fortnite: Wie bekomme ich den Hängegleiter Frostwing?

Bei Frostwing handelt es sich um einen legendären Hängegleiter. Frostwing wird temporär für alle Spieler im Item-Shop von Fortnite bereitgestellt werden. Doch der Gleiter wird nicht 2000 V-Bucks kosten, wie man es vorerst annehmen würde. Frostwing wird für 1500 V-Bucks zu haben sein und einer bestimmten Rotation folgen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der News ist der Skin noch für rund 14 Stunden im Shop erhältlich!

"Awoken from ageless slumber."

Das legendäre Outfit Valkyrie befindet sich im gleichen Vorboten-Set und reiht sich nahtlos in die thematischen Wikinger-Skins ein. So sieht die Valkyrie aus: