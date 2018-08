Fortnite - Neue ''Heavy Sniper'' womöglich ein Gamechanger?

Fortnite: Battle Royale erhält eine neue Sniper Rifle. Ein starkes, todbringendes Scharfschützengewehr könnte womöglich ein wenig Abwechslung in den Battle-Royale-Alltag bringen. Und das insbesondere auch deswegen, weil sie enormen Schaden an Strukturen verursacht. Ist die Heavy Sniper ein Gamechanger?

Derzeit tummelt sich eine neue Waffe im Startbildschirm von Fortnite: Battle Royale. Eine "Heavy Sniper" soll schon in Kürze Einzug ins Spiel halten und sie könnte einiges verändern.

Allem voran ist folgender Beisatz nicht zu verkennen: "Das neue epische und legendäre Scharfschützengewehr hat die Fähigkeit, hohen Schaden an Strukturen zu verursachen."

Via Reddit wollen einige Dataminer nun die Statuswerte geleakt haben. Und wenn die Prognose stimmt, dann könnte das ''Starke Scharfschützengewehr'' eine hohe Auswirkung auf den bisherigen Spielverlauf nehmen, da Spieler mit Rüstung fortan einfacher zu erledigen sind.

Mit dieser Waffe werdet ihr also die meisten Spieler umgehend ausschalten können - vorausgesetzt der Schuss sitzt. Die Nachladezeit nach einem abgefeuerten Schuss soll nämlich entsprechend hoch sein.

Dennoch: Die Zahlen des ausgeteilten Schadens sind außerordentlich bemerkenswert. Beispielsweise könnt ihr mit der Waffe Spieler eliminieren, die sogar einen regulären Schildtrank oder zwei kleine Schildtränke verzehrt haben. Und der enorme Schaden dürfte zudem allen Basebuildern ein Dorn im Auge werden. Das Besondere ist nämlich, dass sie sogar Stahlwände mit einem Schuss zerstört und der Schuss geht durch das Objekt hindurch. Wie der Schaden hinter einer Wand, beispielsweise einer Steinwand, ausfällt, ist bislang noch nicht bekannt. Auf Reddit sind alle fleißig am Spekulieren.

Am Ende bleibt natürlich noch die Frage offen, wie die Community die neue Waffe aufnimmt und ob sie noch angepasst wird. Sicherlich wird es durch die Heavy Sniper neue Strategien geben, während alte Strategien angepasst werden müssen. Aber ob die Waffe ein Gamechanger wird, lässt sich bis dato noch nicht vollends absehen.

Im nachfolgenden Video von @FortniteBR könnt ihr die Waffe bereits in Aktion erleben:

Here's our first in-game look at the upcoming Heavy Sniper Rifle weapon via @FNBRLeaks: pic.twitter.com/R7lzLRhDi4