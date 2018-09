Fortnite - Mysteriöser Würfel zerstört erstes Gebäude in Tilted Towers

In wenigen Tagen endet in Fortnite: Battle Royale Season 5. Bislang ist noch nicht genau klar, was es mit dem mysteriösen Würfel auf sich hat, der seit einigen Wochen die Karte unsicher macht. Nun ist ein erstes Gebäude beschädigt worden und der Würfel ist an dem bekannten Loot Lake angekommen. Gerüchte sprechen davon, dass dieser in den See kippen könnte und das Wasser zu Lava verwandeln wird.

Update: Der geheimnisvolle Würfel in Fortnite hat zum ersten Mal ein Gebäude in der großen Stadt Tilted Towers zerstört und steht nun am Ufer des Loot Lake. Dataminer hatten genau diesen Ort bereits vor Wochen vorhergesagt, nun hat sich diese Location bewahrheitet. Anscheinend wird der Würfel bald in den See kippen und diesen in einer bestimmten Art und Weise verändern. Laut Gerüchten könnte sich das Gewässer in einem Lava-See verwandeln. Andere Insider berichten davon, dass ein Paralleluniversum entstehen könnte, in dem der See wie ein Vulkan aussieht.

In Kürze werden wir in jedem Fall endlich Gewissheit haben, schließlich Endet Season 5 am 24. September 2018. Was ist eure Theorie?

Originalmeldung: Kreativlosigkeit kann man dem zuständigen Entwickler hinter dem derzeit extrem erfolgreichen Battle-Royale-Titel Fortnite nun wirklich nicht vorwerfen. Während wir Anfang Juli noch über mysteriöse Lamas in Köln und anderen europäischen Städten berichtet haben, rätseln Spieler nun über einen geheimnisvollen Würfel, der überraschend aus einem der riesigen Risse innerhalb der Spielwelt gefallen ist.

Fortnite Was plant Epic Games da? Rätsel um mysteriöses Lama in Köln

Geheimnisvoller Würfel aufgetaucht

Der besagte lilafarbene Würfel fiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vom Himmel, während Blitze die Umgebung erhellten. Kurze Zeit später hatte sich der Riss geschlossen - zurück blieb nur das seltsame Objekt. Eine wirkliche Gefahr geht von dem Würfel derzeit zwar nicht aus, Spieler sollten jedoch möglichst nicht das Feuer darauf eröffnen. Denn offensichtlich wehrt sich der Würfel bei Beschuss durch gefährliche Blitze. Dafür lässt sich dieser jedoch prima als Trampolin nutzen.

Unterhalb könnt ihr euch in einem kurzen Video anschauen, wie der Würfel entstanden ist.

Zwar ist bislang völlig unklar, was sich genau hinter dem mysteriösen Objekt verbirgt, doch aller Wahrscheinlichkeit nach steht der Würfel in Verbindung mit dem baldigen Finale von Season 5.