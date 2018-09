Fortnite - Monopoly-Brettspiel erscheint noch in diesem Jahr

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Fortnite auch den physischen Markt in puncto Merchandise erobert. Jüngst wurden entsprechende Figuren von Funko-Pop gezeigt:

Fortnite Funko Pop Figuren und weiteres Merchandise geplant, Rex-Skin enthüllt

Doch Epic Games hat noch weitere Pläne und deshalb wurde jetzt das offizielle Monopoly-Brettspiel zu Fortnite angekündigt. Diesbezüglich meldete sich der Worldwide Creative Director von Epic Games, Donald Mustard, zu Wort. Er hat die hauseigene Monopoly-Version via Twitter angekündigt.

Thrilled to show you the final art and game board for Fortnite Monopoly! It’s so so fun and such a unique spin on the classic game mashed up with last player standing Fortnite. In stores Oct 1st!!! pic.twitter.com/aNqJmvfpb2