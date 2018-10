Fortnite - Mesut Özil streamt jetzt gerade live auf Twitch

In diesem Moment ist der Weltfußballer Mesut Özil zum ersten Mal live gegangen. Er streamt auf seinem Twitch-Kanal ''mestuozil'' eine Partie Fortnite und über 30.000 Leute schauen spontan zu.

Nachdem bekannt ist, dass der Fortnite-Streamer Ninja - mit bürgerlichen Namen Tyler Blevins - mehr Interaktion auf Social Media als so mancher Spitzensportler generiert hat, geschehen immer wieder bemerkenswerte Dinge in puncto Streaming. So hat der Rapper Drake beispielsweise mit Ninja ein paar Duos gezockt. Gemeinsam brachten sie es auf über 600.000 Livezuschauer.

Mesut Özil spielt Fortnite!

Nun scheinen immer mehr bekannte Gesichter aus dem traditionellen Sport Gefallen an Esport oder einfach nur Live-Gaming zu entwickeln. Worin dieses spontante Interesse fundiert, lassen wir erst einmal so dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass es nun mehr und mehr Sportler vor die heimischen Bildschirme verschlägt - und so jüngst auch Mesut Özil.

In diesem Moment ist der bekannte Fußballstar Mesut Özil zum ersten Mal live gegangen. Er streamt auf seinen eigenen Twitch-Kanal eine entspannte Runde Fortnite mit Sead Kolašinac. Falls ihr den Livestream verfolgen möchtet, dann könnt ihr ihn unterhalb der News einsehen.

Bereits am gestrigen Abend hat sich Mesut Özil via Social Media auf Instagram für die Hilfe beim Einrichten seines Streams bei Twitch bedankt. Nun ist er live und darf sich ganz spontan über circa 33.000 Zuschauer freuen! Dann wünschen wir mal viel Erfolg und ein paar gute Kills!

Hier geht es zum Stream:

