Fortnite - Legendäres Outfit Rote Ritterin kehrt heute zurück, offiziell bestätigt

Epic Games hat offiziell bestätigt, dass der äußerst seltene, legendäre Skin namens "Rote Ritterin" wieder in Fortnite zurückkehrt. Schon heute soll das Outfit angeboten werden.

Eines der ersten Outfits in Fortnite: Battle Royale, die es käuflich zu erwerben gab, war die Rote Ritterin. Bis heute gilt der legendäre Skin als Rarität, da die Rote Ritterin seither einfach nicht wieder angeboten wurde.

Doch in Zukunft werden wir wohl ein paar mehr Spielern mit diesem schicken Outfit auf dem Schlachtfeld begegnen. Epic Games hat jetzt die offizielle Bestätigung herausgegeben, dass der Skin zurückkehrt.

Rote Ritterin und Raketenkreisel

Fans spekulierten schon seit einigen Wochen, ob es nicht bald so weit sein könnte. Die zugehörige Axt, die Crimson Axe, wurde bereits in den Game-Files vor einigen Tagen entdeckt. Einmal mehr sollte die Community also recht behalten. Das Outfit wird wohl schon in wenigen Stunden im Shop zum Kauf bereitstehen. Aller Voraussicht nach wird der Skin 2000 V-Bucks kosten.

Fortnite Sony in der Crossplay-Falle

Doch das ist nicht das einzige kosmetische Item, das die Spieler jüngst zur Kasse bittet. Ebenfalls ganz neu und ansehnlich ist das Emote namens "Rocket Spinner". Hier ist der Name Programm, also steigt der Charakter auf ein Hologramm, das aussieht wie eine Plattform, an der diverse Raketen montiert wurden. Der Raketenkreisel ist ab sofort im Shop von Fortnite: Battle Royale erhältlich.

So sieht es der Rocket Spinner aus: