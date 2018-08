Fortnite - Kinder lassen sich von professionellen Coaches Nachhilfe geben

Der Esport nimmt auch hierzulande immer größere Ausmaße an. Da überrascht es eigentlich weniger, dass es mittlerweile professionelle Coaches gibt, die Kindern Nachhilfe in Sachen Fortnite und Co. geben.

Derzeit führt kaum ein Weg um den Battle-Royale-Titel Fortnite von Epic Games herum. Nachdem Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) einen riesigen Hype rund um diesen Spielmodus startete, übernahm schließlich der bunte Third-Person-Shooter die Führung.

Besonders YouTuber und Streamer profitieren derzeit von dem großen Erfolg und der stetig wachsenden Community hinter dem Spiel. War es vor einigen Jahren noch das Minecraft-Phänomen, das YouTubern innerhalb von kürzester Zeit zu einer gewaltigen Reichweite verhalf, sorgt nun Fortnite für einen Anstieg der Abonnenten und Zuschauerzahlen.

Erst vor kurzem haben wir über das Phänomen berichtet, dass der Erfolg des Spiels dafür sorgt, dass tausende Erwachsene, Jugendliche und vor allem Kinder versuchen, so schnell wie möglich berühmt zu werden.

Fortnite Immer mehr Kinder versuchen verzweifelt, auf YouTube berühmt zu werden

Nachhilfe in Fortnite

Doch was ist, wenn es mit dem Skill nicht so ganz funktioniert und am Ende einer Runde kein spektakulärer Sieg steht? Genau für diesen Fall gibt es mittlerweile professionelle Coaches, die sich auf bestimmte Videospiele spezialisiert haben und für ein wenig Bares Nachhilfe in Sachen Map-Kunde, Waffenlehre und Taktikverständnis geben.

Eine dieser Seiten, auf der solche "Nachhilfelehrer" angeheuert werden können, nennt sich Gamer Sensei. Hier schwanken die Stundenpreise der Experten zwischen 7 und 35 Dollar. Die Coaches werben teilweise mit mehreren hundert bis über eintausend Spielstunden, zahlreichen Siegen, einem überzeugenden Kill/Death-Verhältnis und zum Teil mit Erfahrung bei der Betreuung von professionellen Teams. Neben Fortnite-Coaches, findet ihr auf der Webseite außerdem Trainer für weitere Spiele wie: League of Legends, DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Overwatch oder Playerunknown's Battlegrounds.

"Gamer-Sensei-Trainer sind nicht nur Trainer - sie sind Sensei. Jeder Lehrer auf unserer Plattform hat unseren strengen, fünfstufigen Bewerbungsprozess durchlaufen. Wir garantieren, dass unsere Profis nicht nur Spitzenspieler sind, sondern auch erfahrene Lehrer, die dir helfen, effizient und effektiv zu lernen. Unsere Sensei bieten Einzelunterricht, Replay-Analyse, Teamcoaching und vieles mehr - was auch immer du verbessern willst! Erlebe selbst den Unterschied und beginne noch heute, mit Sensei mehr zu gewinnen!"

Investition in die Zukunft der eigenen Kinder?

Laut des Wall Street Journal bezahlen Eltern solche Trainer für ihre Kinder aus unterschiedlichen Gründen. Unter anderem steckt tatsächlich Geld als einer der Motivationsgründe dahinter. Schließlich könnte der 10-jährige Fortnite-Profi als späterer internationaler Esport-Profi mal die Rente des aufoperungsvollen Vaters bezahlen.

Meinung des Autors:

Aber mal ehrlich: Esport wird immer mehr zur anerkannten Sportart, bei der Profis vor allem bei großen Turnieren durchaus hohe Summen einstreichen können. Während beispielshalber die meisten professionellen Fußballspieler ebenfalls früh mit dem Sport begonnen haben und von ihren Vereinen und Eltern gefördert worden sind, verhält es sich bei Videospielen nicht anders.

Was haltet ihr von Nachhilfestunden für Spiele wie Fortnite? Schreibt uns eure Meinung gerne weiter unten in die Kommentare.