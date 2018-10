Fortnite - Ingame-Turniere und neues Fahrzeug ''Quadramme'' mit Update 6.10

Neue Ingame-Turniere oder doch lieber mit dem neuen Fahrzeug Quad-Ramme durch die Gegend brettern? In Fortnite: Battle Royale wird sich abermals einiges ändern. Und die wichtigsten Neuerungen gibt es bei uns in der News.

Epic Games hat Ingame-Turniere für Fortnite: Battle Royale angekündigt. Mit dem kommenden Update Version 6.10 wird jeder Fortnite-Spieler via Event-Tab an diesen Turnieren teilnehmen können. Diese Turniere sollen insgesamt mehrere Stunden gehen, in denen die Spieler Punkte sammeln. Dabei werden Spieler mit ähnlichen Punktewerten in eine Partie geworfen. Wenn ihr ein Turnier beendet, verschwinden auch die gesammelten Punkte.

Innerhalb der Turniere ist es übrigens egal, welche Peripherie ihr verwendet. Alles ist möglich und als Belohnung winken vorerst Auszeichnungen. Es soll sogar Preise in der Zukunft geben. Da dürfen wir gespannt sein, was Epic noch plant.

1440p, Disko-Änderungen und ''Quad-Ramme''

Version 6.10 bietet übrigens noch andere Neuerungen. Das Spiel wird fortan in 1440p auf einer PS4 Pro laufen, vorausgesetzt ihr habt einen 4K-Fernseher natürlich.

Zudem gibt es kleinere Änderungen am Spielmodus Disko Dominanz. Hier müsst ihr fortan mit weniger Verbänden auskommen, während die ''gewöhnlichen Waffen'' verschwinden und nur noch stärkere Waffen aufzufinden sind. Die Nebentanzböden werden zudem in Richtung Sturm versetzt und die Respawn-Distanz wird angepasst.

Ein neues Fahrzeug wird zudem mit Version 6.10 Einzug halten. Das Vehikel Quad-Ramme ist für zwei Spieler gedacht und kommt mit einer Boost-Ladung daher. Diese müsst ihr im Vorfeld aufladen, bevor ihr sie entfesselt. Die Ramme will demnach gekonnt eingesetzt sein. Versucht doch mal, einen gegnerischen Spieler wegzustoßen? Ihr könnt mit dem Boost auch durch die Lüfte fliegen, wenn ihr einen entsprechenden Abhang findet. Cool sieht es auf jeden Fall aus, hier der Trailer: