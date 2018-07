Fortnite - Fußballverein nutzt Titel, um neuen Spieler anzukündigen

Der französische Fußballverein FC Nantes hat Fortnite dazu verwendet, um einen neuen Spieler anzukündigen. In einem dramatisch inszenierten Video wird der Transfer des Brasilianers Lucas Evangelist enthüllt.

Der brasilianische Spieler Lucas Evangelista vom italienischen Club Udinese Calcio wird für fünf Jahre zum achtmaligen französischen Meister FC Nantes wechseln. Diese Ankündigung ist im Grunde genommen nicht sonderlich spektakulär - die Art und Weise, wie sie erfolgt, aber schon.

Der FC Nantes nutzte für die Ankündigung nämlich die Popularität von Fortnite aus. In einem ziemlich dramatisch gestalteten Video wird die Unterzeichnung zum Ende hin gezeigt.

Das Video beginnt in der typischen Lobby und wechselt dann in den Battle Bus, von dem aus der Drop in Richtung der Sporthalle erfolgt. Dort angekommen wird erst einmal gelootet, kurz mit dem Ball gekickt und anschließend eine Tür geöffnet...die Tür zu Evangelista.

Ein bisschen merkwürdig ist das schon.