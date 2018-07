Fortnite - Epic teasert Season 5 durch Items an, Götter und Zeitreise bestätigt?

Epic Games hat mit einer umfangreichen Marketing-Kampagne begonnen, Season 5 abseites des Netzes anzuteasern. Doch davon ab gehen sie auch konventionelle Wege. Die ersten kosmetischen Items wurden scheinbar bereits in Teasern aufgezeigt.

Die 5. Season in Fortnite lässt nicht mehr lange auf sich warten. Bereits am morgigen Tage, dem 12. Juli 2018, beginnt die neue Saison Fortnite: Battle Royale auf der PS4, Xbox One, Nintendo Switch, auf den mobilen Endgeräten mit iOS sowie dem PC.

Götter und Zeitreise?

Über Twitter kommen bereits die ersten Teaser-Bilder rein und die Community ist fleißig am Spekulieren, worum es sich hierbei denn handeln könnte. Die mysteriöse Maske könnte tatsächlich auf ein Setting im alten Ägypten deuten, wenn sie die Katzengöttin Bastet abbildet. Alternativ könnte es sich aber auch um eine japanische Tiermaske handeln, die womöglich auf den Fuchs Kitsune aus der japanischen Mythologie deutet. Die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen.

So oder so sind beide Ansätze historisch angehaucht, womit das Thema Zeitreise und Götter beinahe bestätigt scheint. Mittlerweile ist sich die gesamte Community mehr als sicher, dass "Zeitreise" durch die Dimensionsspalten die Karte in Season 5 verändern wird. Diesbezüglich könnten sich also einige Orte auf der Karte drastisch dem Setting anpassen.

Spannend wird es auch mit der Axt auf dem obigen Bild. Hierbei dürfte es sich um ein Erntewerkzeug handeln, das passend zu einem Skin ausgeliefert wird. Viele Spieler aus der aktiven Community fühlen sich an God of War erinnert. Aber ist es wirklich die Leviathan-Axt aus God of War? Oder wird eine andere Gottheit mit diesem Erntewerkzeug daherkommen?

Rätsel um Supply-Llamas

Doch neben etwaigen Teasern auf Social Media hat sich Epic Games scheinbar noch eine umfangreiche Marketingkampagne einfallen lassen. Vor einiger Zeit ist ein Durr-Burger in der Wüste Kaliforniens aufgetaucht und kurz danach fanden Menschen auf der ganzen Welt Loot-Llamas aus Fortnite vor. Was es mit den Sichtungen der Supply-Llama wohl auf sich hat?

Fortnite Was plant Epic Games da? Rätsel um mysteriöses Lama in Köln

Und falls ihr einen kompletten Überblick zur 5. Saison wünscht, dann haben wir nachfolgend alle bekannten Infos zur Season 5 in Fortnite: Battle Royale für euch zusammengefasst:

Fortnite Season 5: Starttermin, Thema, Battle Pass und mehr!