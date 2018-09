Fortnite - Durch Greifer mutieren Spieler zu Spider-Man

Epic Games hat ein neues Goodie, eine Art Greifhaken, in Fortnite: Battle Royale implementiert und die Spieler schwingen mit dem sogenannten Greifer durch die Lüfte wie Spider-Man.

So verrückt ist nur Fortnite! Die Spieler toben sich aktuell mit einem neuen Spielzeug in Fortnite: Battle Royale aus. Der sogenannte Greifer erhöht die Mobilität und sorgt für kreative Ergüsse. Einige Spieler legen so ein Movement an den Tag, das selbst Marvel's Spider-Man große Augen machen dürfte.

Einfach schwingen!

Tatsächlich ist es mit dem Grappler möglich, weite Distanzen hinter sich zu lassen, indem die einzelnen Schüsse miteinander kombiniert werden. Im Netz tummeln sich schon die ersten Videos, die findige Schützen aufzeigen, wie sie gekonnt durch die Lüfte schwingen.

Jeder kann die Aktion also nachmachen und wie Spider-Man in Fortnite werden. Aber an dieser Stelle sei erwähnt, dass es den entsprechenden Skill erfordert. Denn die Umsetzung könnte sich als gar nicht mal so einfach herausstellen. Hier ein Beispiel:

The new Grappler in #Fortnite



Epic item, 15 uses, works up to six tiles horizontally or vertically. Can rapid fire it and swing around like Spider-Man pic.twitter.com/IIl5WzsgPT — TmarTn (@TmarTn) 6. September 2018

Grappler & Guided Missile

Da die "Guided Missile", also die ferngesteuerte Rakete ebenfalls zurück ist, kommt es hier zu einer todbringenden Kombinationsmöglichkeit mit dem Greifhaken. Wie das Ganze funktioniert, hat Grant Haynes untenstehend aufgezeigt.

Hier könnten sich in Zukunft noch viele lustige Killmontagen ergeben. Und apropos lustig, folgende Meldung fand Epic Games womöglich gar nicht mal so unterhaltsam:

