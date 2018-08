Fortnite - Doppelläufige Schrotflinte und neuer Spielmodus im Update 5.2

Fortnite erhält mit Update 5.2 viele Neuerungen, die wir euch im Detail vorstellen möchten. Wichtig sind hier die doppelläufige Schrotflinte, diverse Balancing-Anpassungen und es gibt sogar einen neuen Spielmodus - den unaufhaltsamen Sturm!

Die Fortnite-Spieler warteten gespannt auf das Update 5.2, das tatsächlich für einige Änderungen im Battle-Royale-Alltag sorgen dürfte. Der Patch ist jetzt live und es gibt ein paar wichtige Neuerungen, die wir euch nachfolgend aufzählen möchten.

Double Barrel Pump

Auch wenn der Spielstil ''Double Pump'' kürzlich das Zeitliche segnete, gibt es jetzt eine neue Waffe, die eine ähnliche Wirkung erzielen könnte. Die doppelläufige Schrotflinte könnte nämlich einen ähnlichen Effekt wie zwei Schrotflinten erzielen, allerdings ist die Waffe auf zwei Kugeln im Lauf beschränkt. Wenn ihr hiermit also keinen Hit landet, war es das vorerst.

Außerdem ist die Waffe nur im direkten Nahkampf auf sehr kurze Distanz nützlich. Wichtig ist aber, dass mit der Waffe One-Shot-Kills zurückkommen werden. Ob sie am Ende gespielt wird, muss sich erst noch herausstellen.

Neuer Spielmodus: Unaufhaltsamer Sturm

Alle Camper geht es im neuen Spielmodus "Steady Storm" an den Kragen! Hier ist der Name Programm. Der Sturm legt keine Pause beim Kleinerwerden ein. Eine Runde soll hier insgesamt 15 Minuten andauern. Steady Storm zwingt die Spieler, in ständiger Bewegung zu bleiben. Die kontinuierliche Action wird zudem durch 10 Schaden pro Sekunde seitens des Sturms unterstützt.

Abseits dieser Neuerungen gibt es noch Balancing-Anpassungen am C4. Ihr findet fortan eine C4-Ladung weniger im Stack. Außerdem könnt ihr nur noch sechs Ladungen, also zwei Pakete, gleichzeitig in einem Slot mitführen.

Crouch-Peeking und Verkaufsautomat

Eine aktuelle Anpassung soll das bekannte Crouch-Peeking aus dem Spiel entfernen. Hierbei handelt es sich um einen besonderen Umstand. Wenn sich ein Spieler duckt, kurz in die normale Haltung wechselt und sich wieder duckt, es schnell genug macht und dabei eine Kugel abfeuert, dann konnte der Spieler einen Feind treffen - ohnedass dieser sein Gegenüber jemals zu Gesicht bekommen hat. Das ist in dieser Form so nie gewollt gewesen, weshalb Epic es nun womöglich geschafft hat, diesen Bug zu entfernen.

Am Ende werden die Verkaufsautomaten ein wenig verstärkt. Die Materialkosten sind jetzt niedriger, sodass sich ein Besuch nun mehr lohnen dürfte. Die Spawnrate wurde zudem stark erhöht.

Übrigens könnt ihr fortan auch im Spiel eine Einsicht in die Fortnite-Challenges erhalten. Aktiviert dazu einfach die Map innerhalb einer Runde.