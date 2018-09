Fortnite - Brüste wackeln jetzt, Epic Games will das wieder ändern

Das letzte Fortnite-Update brachte eine Änderung mit sich, die vielen Spielern direkt auffiel: Brüste wackeln jetzt mehr oder weniger realistisch. Epic Games will dieses physikalische Spiel wieder entfernen.

Die sechste Season ist in Fortnite gestartet und bringt frische Inhalte, eine überarbeitete Karte, neue Herausforderungen und...eine veränderte Brustphysik. Diese sorgt dafür, dass Brüste bei raschen Bewegungen anfangen zu wackeln und durchaus auch hin und her schaukeln.

In den Patchnotes des neuesten Fortnite-Updates werden die mehr oder weniger realistisch wackelnden Brüste mit keiner Silbe erwähnt, vielen Spielern sind sie dennoch schnell aufgefallen. Wir wollen an dieser Stelle nicht darüber spekulieren, warum das so ist. In der Vergangenheit waren die Brüste eher statisch gehalten und bewegten sich kaum von der Stelle.

Epic Games ist die Sache peinlich

Bei Epic Games findet man die gesamte Angelegenheit eher weniger lustig und plant deshalb, das "Feature" wieder zu entfernen. Dass es überhaupt dazu kam, sei "ungewollt, peinlich und leichtsinnig".

Der Entwickler will deshalb so schnell wie möglich ein Update veröffentlichen, das Fortnite wieder von den wackelnden Brüsten befreit. Man denke doch nur an die Kinder.

