Fortnite - Besucher kotet in Tüte, schmeißt sie auf den Boden und bringt gamescom-Halle zum Stinken

Der Fortnite-Stand auf der gamescom wurde von einem Ereignis überschattet, das für Verärgerung unter Besuchern sorgte. Ein in der Warteschlange stehender Unbekannter kotete in eine Tüte und schmiss diese anschließend auf den Boden. Die Masse verteilte sich durch das Gemenge so weit, dass die gesamte Halle anfing zu stinken und ein Kind erbrechen musste.

Wir haben schon viele Dinge auf der gamescom erlebt, aber noch nie so etwas: Der Fortnite-Stand wurde auf der Messe Teil einer wortwörtlichen "Scheiß"-Aktion.

Ein Unbekannter weigerte sich, in einer Warteschlange seinen Platz aufzugeben und zur Toilette zu gehen, um seine Notdurft zu verrichten. Er entschloss sich deshalb dazu, in eine Tüte zu koten und diese dann liegen zu lassen. Grund dafür ist womöglich ein seltener Ingame-Spray, den es am Stand zu gewinnen gibt...und auf Ebay aktuell für 150€ weiterverkauft wird.

Massenpanik nach Tütenakrobatik

Die Menschen in der Warteschlange waren so dicht aneinander gerückt, dass sie dauerhaft durch die Tüte rannten und den Inhalt verteilten. Die Weiterverbreitung sorgte wiederum dafür, dass letztendlich ein Großteil der Halle 8 nach Kot stank.

Der immense Gestank sorgte im Übrigen dafür, dass ein vor der Bühne stehendes Kind erbrechen musste. Beobachter erklärten, dass sich das Reinigungspersonal weigerte, den Kot und die Tüte zu entfernen. Ein leitender Mitarbeiter sah sich letztendlich dazu gezwungen, das Schlamassel zu beenden und aufzuräumen.

All diejenigen, die in der Warteschlange gefangen waren und sich dem Gestank ergeben mussten, sind zurecht verärgert. Wir können es nicht aus erster Hand bestätigen, aber uns ist mehrfach zu Ohren gekommen, dass sich viele bereits nach kurzer Zeit bei den Betreuern des Stands beschwerten. Auch das Verhalten des Reinigungspersonals stößt auf Kritik - wobei wir sagen müssen, dass wir dessen Reaktion durchaus nachvollziehen können.

Fröhlichen zehnten Geburtstag, liebe gamescom.