Fortnite - ApoRed ruft zur Hetze gegen Epic-Mitarbeiter auf, weil er sich benachteiligt fühlt

Der YouTuber ApoRed hat in einem aktuellen Video zur Hetze gegen einen deutschsprachigen Mitarbeiter von Epic Games aufgerufen. Der Community Manager wird deshalb nun Opfer tausender Beleidigungen. Grund für den Aufruf ist eine angebliche Benachteiligung durch den Fortnite-Entwickler.

In einem 30-minütigen Video prangert der umstrittene YouTuber ApoRedeine angebliche Benachteiligung durch Fortnite-Entwickler Epic Games an. Er werde gezielt ignoriert, angelogen und gar nicht erst zu Events eingeladen, behauptet dieser in seinem Video.

ApoRed bemängelt unter anderem, dass ihm der Zugang zu bestimmten Features fehle, die anderen großen YouTubern zur Verfügung stehen würden. Zudem werde er nicht zu Events, wie dem laufenden Fall Skirmish, eingeladen, bei dem ein Preisgeld in Höhe von 10 Millionen US-Dollar gewonnen werden kann.

Beweise, die niemand kennt

Schuld an der ganzen Thematik sei ein einziger deutschsprachiger Mitarbeiter, erklärt ApoRed. Der leitende Community Manager Daniel "IAmPente" Seehuber würde ihn aus persönlichen Gründen ignorieren, so die Behauptung.

Seehuber hätte ihn tagelang nicht beachtet und seine Fragen bewusst nicht beantwortet. Auf die Erklärung Seehubers, dass er bei den Skirmish-Events nicht für die Einladungen zuständig sei, reagierte ApoRed mit einer Tirade über angebliche Beweise, die gegen diese Behauptung sprechen würden.

Innerhalb des Gesprächsverlaufs betonte Seehuber außerdem unmissverständlich, dass sich Epic Games ausdrücklich von der YouTube-Person "ApoRed" distanziert. Zwar erklärt ApoRed in dem Video, dass er und sein Kanal absolut "brandsafe" seien, also für Werbe- und Kooperationspartner geeignet, der Entwickler scheint das jedoch ein wenig anders zu sehen.

Hetze gegen Epic-Mitarbeiter

In dem Video ruft ApoRed deshalb seine Community dazu auf, Seehuber auf allen seinen sozialen Netzwerkprofilen anzuschreiben und ihn zu "überzeugen". Epic Games als Plattform solle ebenfalls gezielt kontaktiert werden.

Seehuber musste nun aufgrund des Aufrufs sein Instagram-Profil auf "privat" stellen. Auf Twitter bekommt er derzeit Beleidigungen ausgesprochen.

HandOfBlood stellt sich hinter Seehuber

Der YouTuber HandOfBlood erklärte auf Twitter seine Sicht der Dinge und veröffentlichte einen öffentlichen Brief, in dem er sich hinter Seehuber stellt und ApoRed dazu aufordert, das Video schleunigst offline zu nehmen. Ansonsten könne dem Influencer eine Klage aufgrund von Rufmords drohen.

Die letzten Jahre von ApoReds YouTube-Karriere sprechen übrigens für sich: