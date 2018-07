Fortnite - Alle Infos zur legendäre Kompakt-Maschinenpistole P90

Die Community spekulierte schon seit geraumer Zeit, ob die neue Waffe P90 eines Tages in Battle Royale von Fortnite integriert wird. Nun hat Epic Games das offizielle Go gegeben!

Update: Mittlerweile hat Epic Games die offiziellen Patchnotes zum Update 5.10 herausgegeben, wo die Stärke der Kleinstmaschinenpistole ein wenig erläutert wird. Sie verfügt tatsächlich über 50 Schuss im Magazin, verwendet leichte Munition und kann neben den herkömmlichen Fundorten auch in Verkaufsautomaten gefunden werden. Wie ursprünglich angenommen, ist der Schaden mit 23 bis 24 Punkten im moderaten Bereich. Die Waffe wird zudem in epischer und legendärer Ausführung verbaut!

Originalmeldung: Fortnite: Battle Royale wird in Bälde eine neue Waffe spendiert bekommen: Die legendäre Maschinenpistole P90 ist offiziell bestätigt! Sie wird im Spiel jedoch "Kompakt-Maschinenpistole" oder auch "Kleinstmaschinenpistole" heißen.

Dataminer sind bekanntermaßen oftmals schon lange vor den öffentlichen Ankündigungen im Bilde. So sollte sich der Fund auch hier als reales Vorhaben seitens Epic herausstellen. Die P90, bekannt aus Counter Strike oder Rainbow Six Siege und vielen weiteren Videospielen, wird wohl schon bald Einzug in Fortnite halten.

Fortnite Funko Pop Figuren und weiteres Merchandise geplant, Rex-Skin enthüllt

Kompakt-Maschinenpistole alias P90 kommt!

Sie soll als epische und legendäre Waffe via Carepaket oder als regulärer Loot auf dem Boden oder in Schatzkisten ins Spiel geschickt werden. Die echt FN P90 verfügt über Magazine mit 50 Kugeln und eine extrem hohe Feuerrate (900 Schuss die Minute). Wie mächtig sie in Fortnite wird, lässt sich bislang noch nicht sagen. Aller Voraussicht nach wird sie aber sehr stark. Derzeit dominieren die SMGs die oberen Ränge, mit denen Epic Games den Schrotflinten den Kampf angesagt hat. Diese wurden nämlich lange Zeit primär von allen Spielern ausgewählt. Doch nach der Überarbeitung der Maschinenpistole tat sich ein Wandel auf.

Wahrscheinlich wird die P90 schon mit dem morgigen Update integriert, da sie bereits jetzt im Launcher von Fortnite: Battle Royale zu sehen ist. Übrigens kehrt mit dem Update 5.10 auch der Modus "Playground" in einer verbesserten Variante zurück:

Fortnite Playground kommt zurück, Datum bekannt!