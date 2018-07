Fortnite - Alle Challenges aus Woche 1, Saison 5 - so löst ihr das Rätsel in Risky Reels

Fortnite: Battle Royale ist gestern mit der 5. Saison durchgestartet. Eine Challenge in der 1. Woche schickt euch nach Risky Reels. Wir haben alle Challenges in der Übersicht und verraten euch, wie ihr das Rätsel um die Schatzkarte lösen könnt.

Falls ihr bereits einen Blick in Fortnite: Battle Royale Season 5 geworfen habt, dann sind euch sicherlich die neuen Challenges ins Auge gestochen. Mit dem Start der 5. Saison gibt es aktuell eine Reihe an neuen Aufgaben, die sich die Spieler nun stellen können.

Bei den Challenges gilt es ab sofort zu beachten, dass sie in kostenlose und kostenpflichtige Herausforderungen aufgeteilt sind. Letztere Aufgaben könnt ihr also nur lösen, wenn ihr einen Battle Pass gekauft habt.

Alle Challenges in Saison 5, Woche 1:

Freie Challenges:

Füge Feinden 500 Schaden mit Maschinenpistolen zu

Durchsuche ein Supply-Llama

Eliminiere drei Feinde mit Haftgranaten, Stinkbomben oder Granaten

Kostenpflichtige Challenges:

Durchsuche sieben Truhen in Snobby Shores

Suche sieben schwebende Blitze

Folge der Schatzkarte aus Risky Reels

Eliminiere drei Feinde in Retail Row

Wie in jeder Woche schickt euch Epic Games hier auf die Reise nach einem verborgenen Schatz, ein Battle Star wartet irgendwo auf der Karte. Aber wo führt euch die Schatzkarte in Risky Reels in Woche 1 hin?

Schatzkarte in Risky Reels

Die Schatzkarte, überall in Risky Reels verteilt, deutet auf eine Örtlichkeit südlich von Tomato Town. Begebt euch einfach auf die Anhöhe oberhalb des Tunnels. Wenn ihr von oben nun auf Tomato Town blicken könnt, solltet ihr den Battle Star in der Nähe ausmachen können.

Falls ihr alle Infos zur aktuellen Season 5 von Fortnite wünscht, dann haben wir hier alle Neuerungen in der Übersicht bereitgestellt:

