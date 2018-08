The Forest - Releasetermin für PS4 endlich bekannt!

Endnight Games hat endlich den Releasetermin für die PS4-Version von The Forest bekanntgegeben. Die Umsetzung wurde Ende 2014 erstmals angekündigt. Die Veröffentlichung soll bereits im November erfolgen.

Fans mussten sehr lange warten, jetzt ist es aber endlich bekannt: Das Indie-Studio Endnight Games hat offiziell bekanntgegeben, wann The Forest für die PlayStation 4 erscheinen wird.

Interessierte Spieler müssen nicht mehr lange warten, bis sie The Forest auch auf der Konsole spielen können. Der Release soll nämlich bereits am 06. November 2018 erfolgen.

The Forest Überleben im Wald

Vier Jahre später geht es in den Wald

Die plötzliche Ankündigung kommt durchaus überraschend, wenn man sich vor Augen führt, wie lange die PS4-Version bereits angekündigt ist. Der Survival-Titel wurde bereits im Dezember 2014 (!) für die PlayStation 4 bestätigt. Im vergangenen Jahr wurde nach Jahren des Stillschweigens bestätigt, dass The Forest noch 2018 erscheinen soll.

Auch abseits der PS4-Version hat sich in The Forest in den vergangenen Monaten einiges getan: Im April erschien die PC-Umsetzung von The Forest endlich als Vollversion.

The Forest Vom Tennis- zum Feuerball - Update 0.23