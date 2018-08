Football Manager 2019 - Erscheint noch dieses Jahr mit DFL-Lizenz

Es ist die große Rückkehr ins Land des Ex-Weltmeisters: Fußball Manager kehrt mit der 2019er-Edition nach Deutschland zurück und versetzt euch das erste Mal seit sechs Jahren erneut in die Rolle eines Managers.

Dieses Jahr dürfen sich Fans des Fußballs doppelt freuen: Football Manager 2019 bringt den Fußball Manager erstmals seit 2012 zurück nach Deutschland. Ende September dürft ihr in FIFA 19 in die Haut eines Spielers schlüpfen und bereits November dann die Rolle des Managers übernehmen, denn genau in diesem Monat soll Football Manager 19 offiziell erscheinen.

FIFA 19 Mesut Özil möchte eigenes Esport-Team aufbauen

DFL-Lizenz mit an Bord

In diesem Zusammenhang soll sich die Abstinenz für Fußball-Manager-Fans lohnen, denn für die diesjährige Ausgabe konnten sich die Entwickler die offizielle DFL-Lizenz sichern. Bedeutet im Klartext, dass die gesamte Erste und Zweite Bundesliga sowie alle relevanten Turniere im Titel abgedeckt sind - darüber hinaus dürft ihr den gesamten Titel in deutscher Sprache bestaunen.

Ausgenommen sind darüber hinaus jedoch die dritte Fußballliga sowie weitere Kreisligen. Am Spielprinzip selbst hat sich nicht viel geändert: Der Spieler hat die Möglichkeit seinen Lieblingsverein zu managen (wobei insgesamt 450.000 Spieler zur Verfügung stehen), Spielerverträge abzuschließen und taktische Feinheiten in anstehenden Spielen zu bestimmen, um sich so den Sieg zu sichern. Erscheinen wird der neueste Ableger am 2. November dieses Jahres für PC, MAC und Linux.