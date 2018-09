Final Fantasy - Crystal Chronicles Remaster angekündigt

Der japanische Publisher Square Enix hat mit Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition einen neuen Final Fantasy-Teil für das Jahr 2019 angekündigt. Via Twitter bestätigte Square zudem, dass der Titel für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch geplant ist.

Damit wäre Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition der erste Final Fantasy-Teil für Nintendos Hybrid-Konsole. Bislang wurde noch kein genaues Veröffentlichungsdatum seitens Square Enix bekanntgeben. Auch ist noch unklar, ob und wann der Titel in Europa und Nordamerika erscheint, da bislang nur von einem japanischen Release die Rede ist.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition is more beautiful than ever and coming to #NintendoSwitch and #PlayStation 4 in 2019! pic.twitter.com/hwfldVLYRO