Final Fantasy XV - Pocket Edition HD für die Nintendo Switch bestätigt

Final Fantasy XV Pocket Edition HD ist heute für die beiden Konsolen Xbox One und PS4 erschienen. Zudem wurde eine Version für die Nintendo Switch angekündigt. Schnelle Käufer erhalten temporär einen Preisnachlass.

Square Enix feiert heute den Release von Final Fantasy XV Pocket Edition HD auf der Xbox One und der PlayStation 4. Dies nahmen die Kollegen zum Anlass eine entsprechende Version für die Nintendo Switch anzukündigen!

Final Fantasy XV: Pocket Edition erscheint für die Nintendo Switch, allerdings gab es noch kein konkretes Release-Datum mit auf den Weg. Der Titel erscheint jedoch schon "bald".

Was ist Final Fantasy XV Pocket Edition HD?

Hierbei handelt es sich um eine Adaption des Hauptspiels, die den Einstieg noch leichter gestalten soll. Wer die Geschichte von Final Fantasy XV in niedlicher Chibi-Optik erleben möchte, ist hier an der richtigen Stelle. Inhaltlich zieht ihr also wie gewohnt mit Prinz Noctis, Prompto, Gladiolus und Ignis los, um die Welt Eos vor dem sicheren Untergang zu bewahren. Die Steuerung und Benutzeroberfläche wurden ebenfalls entsprechend angepasst und vereinfacht. Der Titel erschien nämlich ursprünglich für die mobilen Endgeräte iOS und Android sowie den PC. Square Enix gibt dazu an:

"Alle wichtigen Szenen aus FINAL FANTASY XV, wie das Fahren des Regalias durch atemberaubende Landschaften, Camping, das Reiten auf Chocobos und mehr, können in den Konsolenversionen auf ganz neue Art erlebt werden."

Demnach dürfte sich der Titel auch für Kenner des Hauptspiels lohnen. Fans der Reihe könnten hier auf ihre Kosten kommen. Falls ihr euch nun kurzfristig für einen Kauf entscheidet, gibt es noch bis zum 13. September 2018 satte 40 Prozent auf den regulären Preis. Der Preisnachlass betrifft die Xbox One und PS4.