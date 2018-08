FIFA 19 - Mesut Özil möchte eigenes Esport-Team aufbauen

Den Namen des ehemaligen Nationalspielers Mesut Özil wird spätestens nach dem spektakulären Rücktritt so gut wieder jeder mindestens einmal gehört haben. Nun gibt es neue Nachrichten um den Fußball-Star. Auf seinem Twitter-Account hat Mesut Özil vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass er in Kooperation mit der deutschen Berater-Agentur eSports-Reputation sein eigenes Esport-Team in FIFA 19 aufbauen wird.

🗣"How cheeky is that": I'm teaming up with @eSports_Rep to form my own @EASPORTSFIFA team. 💪🏼 In the upcoming weeks we'll look out for players around the world who will represent #teamozil in all major national and international EA FIFA competitions 💥👨‍💻👩‍💻 pic.twitter.com/ie25DwhBr4