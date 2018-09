FIFA 19 - FUT Web App: Endlich live, Login-Probleme zum Start

Fans warteten gespannt auf die Veröffentlichung der FIFA 19 Web App für den FUT-Modus, jetzt ist sie endlich da. Doch wieso ist die offizielle Website für den Desktop lange nicht gestartet? Wir haben alle Details zur neuen Online-Funktion.

Den ganzen Mittwoch lang warten die Fans von FIFA 19 auf die Veröffentlichung der Web App. Diese begleitet den beliebten FUT-Modus (FIFA Ultimate Team) und gilt für viele Spieler als ideale Vorbereitung vor dem Release und jetzt ist sie endlich da. Doch trotz der offiziellen Ankündigung ist die Web App lange nicht veröffentlicht worden, aber wieso nicht?

Eine genaue Zeitangabe wurde von Publisher Electronic Arts zwar nicht genannt, dennoch wurden immer mehr Fans nervös. Wir beantworten deshalb jetzt einige dringende Fragen:

Wann kommt die Web App endlich?

Wieso ist die FUT Web App noch nicht da?

Was kann ich mit der FIFA 19 Web App überhaupt machen?

...und vieles mehr!

FIFA 19 Web App: Uhrzeit und Release

Offiziell hieß es, dass die neue Web-App für FIFA 19 aktuell noch deaktiviert sei. Die Fut-Web-Features sollen zur Vorbereitung gewartet werden, die aktuellste Version erscheint dann am 19. September 2018.

Eine konkrete Uhrzeit wurde von Electronic Arts allerdings nie genannt. Die meisten Spieler haben damit gerechnet, dass die Web App im Laufe des Nachmittags oder spätestens zum frühen Abend erscheint. In den vergangenen Jahren erschien die FIFA Web App stets gegen 19 Uhr deutscher Zeit.

Gegen 22:45 Uhr wurde sie dann endlich veröffentlicht!

Jetzt PlayNation auf Facebook folgen und keine News verpassen!

Login Probleme mit der FIFA 19 Web App

Wie zu erwarten, kommt es beim Start der FIFA 19 Web App eventuell zu Problemen. Login-Fehler und Anmelde-Fehlermeldungen können auftreten, die auf eine Überlastung der Server durch einen hohen Ansturm hindeuten.

Ihr solltet im Laufe des Abends die Möglichkeit bekommen, auf die neue Web App Zugriff zu bekommen. Einfach aktualisieren, am Ball bleiben und den neuesten Informationen von EA Sports folgen.

FIFA 19 Chancen der FUT-Packs werden enthüllt

Warum ist die FIFA 19 App nicht erschienen?

Grund für die starke Verzögerung könnten technische Gründe sein, mit denen EA zu kämpfen hatte. Das könnte dazu führen, dass die Entwickler noch einige Überstunden einlegen mussten, bis der Release erfolgen konnte.

Möglicherweise schaute man jedoch einfach gespannt die UEFA Champions League, die heute ihren Anstoß feierte. Wer weiß, denn letztendlich kennen nur die FIFA-Entwickler die wahren Probleme.

FUT 19: Wie komme ich zur Web App?

Die offizielle Web App zum FIFA 19 Ultimate Team kann nicht über Mobilgeräte aufgerufen werden, sondern benötigt ein Desktopgerät. Ihr solltet euch also an einen Laptop oder PC begeben.

Wurde die FIFA 19 Web App veröffentlicht, kann sie ganz einfach hier aufgerufen werden.

FIFA 19 FUT: Wer hat Zugriff auf die Web App?

Nicht jeder Spieler kann sofort mit der offiziellen Web App loslegen. Der Release von FIFA 19 erfolgt nämlich erst am 28. September 2018, ab heute soll der exklusive Vorabzugriff für FUT-Veteranen. Die folgenden Voraussetzungen müsst ihr erfüllen, um direkt zum Launch Zugang zu erhalten:

Ihr hättet in FIFA 18 noch vor dem 01. August einen FUT-Club gründen müssen

Der FUT-Club muss bis jetzt gültig sein

Euer Account muss in einem einwandfreien Zustand sein und keinerlei Banns oder Sperren aufweisen.

Alle anderen, zum Beispiel jene, die zum ersten Mal FIFA spielen wollen, müssen bis zum Release des Hauptspiels warten. Erst dann seid ihr in der Lage, euch in FIFA 19 einzuloggen und euren Verein für den FUT 19-Modus zu kreieren. In FIFA 18 ist dies angesichts der oben beschriebenen Wartungsarbeiten nicht möglich.

Ich bin Veteran, was ist neu in der FIFA 19 Web App?

Neu mit dabei sind:

Wöchentlich erscheinende Belohnungen. Diese könnt ihr aus Squad Battles, den FUT Champions und Division Rivals erhalten.

Verbesserte und aktualisierte Kompatibilität.

Überarbeitete Filter-Funktionen.

"Willkommen zurück"-Sets für den Start.

FIFA 19 EA wünscht sich sowas wie Fortnite-Tänze

Ich bin neu dabei, was bringt mir die Web App?

Ihr könnt die FIFA Web App für viele Dinge nutzen, die euer FIFA Ultimate Team betreffen. Dazu gehören:

Verwaltung eurer FUT-Mannschaften

Verwaltung eurer Club-Items

Verwaltungs des Transfermarkts, inklusive Kauf und Verkauf von Spielern und Items

Teilnahme an Squad Building Challenges

Einsicht in das Team der Woche, Ranglisten und zusätzliche Statistiken

und vieles mehr!

Die FIFA 19 Web App ist im Übrigen völlig kostenlos, denn zur Teilnahme benötigt ihr lediglich ein Kundenkonto bei EA, das ihr schnell erstellen könnt sowie die oben beschriebenen Voraussetzungen.