FIFA 19 - EA wünscht sich sowas wie Fortnite-Tänze

Electronic Arts würde in FIFA 19 gerne Tänze einbauen, wie sie auch in Fortnite zu sehen sind. Der Publisher begründet dies mit dem Wunsch nach größtmöglicher Authentizität.

Mittlerweile ist Fortnite auch außerhalb der eigenen Spielerschaft bekannt für seine Emote-Tänze, auch wenn diese nur selten Eigenkreationen darstellen. Der immense Erfolg blieb natürlich nicht unbemerkt.

Auf YouTube werden Nachahmer-Videos millionenfach geklickt, nach neuen Tänzen wird überall wild gefragt und selbst bei der Fußball-Weltmeisterschaft waren sie präsent: Der französische Nationalspieler führte den „Take The L“-Tanz nach einem geschossenen Tor auf.

Wo wir schon beim Fußball sind: Warum gibt es diese Tänze nicht auch in FIFA 19, zum Beispiel als Jubelgeste nach einem gefallenen Tor? Diese Frage wurde nun auch Creative Director Matt Prior gestellt, der sich zunächst alles andere als abgeneigt zeigt:

„Für uns kommen Spieler und Authentizität an erster Stelle. Wenn du etwas in der echten Welt siehst, würden wir es gerne auch im Spiel sehen. 'It's in the game', weißt du, das ganze Ding halt.“