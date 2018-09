FIFA 19 - Demo steht ab sofort zur Verfügung

EA hat nun das genaue Release-Datum der Demo zu FIFA 19 für PS4, Xbox One und PC bekannt gegeben. Die Demo umfasst insgesamt zehn spielbare Teams und gibt einen ersten Einblick in den letzten Teil des The Journey-Modus. Außerdem dürft ihr innerhalb der Testversion erstmalig Champions-League-Luft schnuppern.

Update: Ab sofort ist die Demo zu FIFA 19 für PS4 und PC verfügbar. Wann die Testversion auch für die Xbox One bereitsteht, ist derzeit noch unklar

Originalmeldung: Publisher und Entwickler Electronic Arts hat nun das offizielle Datum der Demo zur kommenden Fußballsimulation FIFA 19 bekannt gegeben. Demnach könnt ihr euch die Testversion am kommenden Donnerstag, den 13. September für PS4, Xbox One und PC herunterladen.

Hier könnt ihr euch die Demo herunterladen:

Für die PS4 im PlayStation Store

Für die Xbox One im Xbox Store

Für PC über die Plattform Origin

Alex Hunter und Freunde

In der Demo erwartet euch unter anderem das finale Kapitel von The Journey rund um Star Alex Hunter und seine Freunde. Allerdings ist Alex nicht mehr der einzige Charakter mit einer spielbaren Geschichte. Zusätzlich könnt ihr die ganze Geschichte von Alex' Halbschwester Kim und Alex' besten Freund Danny Williams spielen.

Innerhalb der Demo habt ihr die Auswahl zwischen den zehn größten Vereinen der Welt, darunter zwei deutsche Mannschaften:

FC Bayern München

Juventus Turin

Real Madrid

Manchester United

Manchester City

Paris Saint Germain

Athletico Madrid

Borussia Dortmund

AS Rom

Tottenham Hotspurs

Erster Einblick in die Champions League

Die Demo gibt euch außerdem erste Einblicke in die neue UEFA Champions-League-Lizenz. So könnt ihr Testpartien in passender Atmosphäre testen, samt Hymne und den passenden Grafiken. PS3- und Xbox 360-Spieler gehen in diesem Jahr im Übrigen leer aus und erhalten keine Demo für ihre Plattform.

FIFA 19 erscheint am 28. September für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.