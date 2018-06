FIFA 19 - Chancen der FUT-Packs werden enthüllt

Electronic Arts wird mit FIFA 19 starten, die Chancen der einzelnen FUT-Packs offenzulegen. Damit soll mehr Transparenz über den Aufbau der Pakete geschaffen werden.

In diesem Jahr wird Electronic Arts erstmals die Drop-Chancen der Packs offenlegen, die Spieler in den einzelnen Ultimate-Team-Modi öffnen können. Davon profitieren nicht nur Spieler von FIFA 19, sondern auch anderer Sportspiele des Publishers.

Die durchaus erfreuliche Meldung bestätigte Daryl Holt, einer der leitenden Personen bei EA Sports, auf einer Industrieveranstaltung in Spanien. Holt erklärte, dass man mit dem Schritt vor allem für mehr Transparenz sorgen wolle.

Die FUT Pack Chancen

Wer ein Pack kauft, solle schon davor wissen, was darin enthalten sein könnte. Eine bestimmte Anzahl an Gegenständen soll garantiert werden, so Holt. Grundsätzlich werde man Daten bereitstellen, die exakt zeigen, was der Spieler bekommen könnte.

Damit wäre auch erstmals bekannt, wie hoch die Chancen sind, eine bestimmte Karte zu erhalten. Komplett abgeschafft werden die kostenpflichtigen FUT-Packs aber nicht - wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen.

