Far Cry 5 - Neuer DLC bringt Zombies nach Hope County

Falls ihr euch schon immer Zombies ins Universum von Far Cry gewünscht habt, werden eure Träume schon bald in Erfüllung gehen. Ubisoft hat kürzlich den dritten DLC namens Dead Living Zombies vorgestellt!

Nachdem es vor einiger Zeit mit Far Cry 5 zum Mars ging, werden die Spieler nun mit einer alten Liebe konfrontiert. Denn wer liebt sie nicht? Zombies in Videospielen erfreuen sich seit jeher hoher Beliebtheit bei Gamern. Nun werden sie endlich auf Montana losgelassen und die Spieler kämpfen ums nackte Überleben!

Dead Living Zombies!

In der neuesten Erweiterung ist der Name Programm! Die lebenden Untoten werden in der neuesten Erweiterung namens Dead Living Zombies nach Hope County, Montana verschifft. Hier werdet ihr es nicht mehr mit dem normalen Universum zu tun haben, in dem die Stadt von Kultisten besetzt war. Das Szenario entspricht einer alternativen Realität, einem Filmszenario von Regisseur Guy Marvel.

Laut Ubisoft wurden die sieben Karten für die Erweiterung im Far Cry Arcade Editor erstellt. Hierbei handelt es sich um einen regulären Map-Editor, den jeder Spieler verwenden kann. Falls ihr also findige Ideen habt, könnt ihr euch hier austoben.

Release in Kürze

Dead Living Zombies erscheint am 28. August 2018, ganz im Zeitplan des Premium-DLC-Passes, für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Der erste DLC Hours of Darkness, der in Vietnam spielt, und Lost on Mars sind bereits erschienen.

