Far Cry 5 schickt alle Spieler zum Mars - im neuen DLC "Lost on Mars". Dort müsst ihr es mit den Marsbewohnern aufnehmen. Und was ihr genau machen müsst, ist bereits jetzt via Achievement-Liste bekannt geworden.

Eine kleine Reise zum Mars gefällig? Auch wenn es noch ein wenig dauern könnte, bis die ersten Menschen auf dem Mars ankommen, so ist uns Far Cry 5 schon einen kleinen Schritt voraus.

Im DLC Far Cry 5: Lost on Mars werden die Spieler gegen Arachnoiden auf dem Mars ankämpfen müssen, um in der staubig leeren Wüste zu überleben. Hierbei handelt es sich um ein DLC aus dem DlC-Pack. Und jüngst sind die zugehörigen Achievements aufgetaucht.

Nach Vietnam folgt also der Mars. Und was gilt es zu erledigen? Die Auszeichnungen sind nun via True Achievements veröffentlicht worden und geben schon jetzt einen ersten Eindruck von den Dingen, die ihr als Mars-Überlebender auf der Xbox One absolvieren müsst. Insgesamt gibt es 300 Punkte für den Gamerscore. Far Cry 5 ist bereits für PS4, Xbox One und PC erhältlich.

Alle Achievements zu Lost on Mars:

DLC: Mars: Welcome to Mars Reboot the Terminal on top of the Control Center Antenna. 20 Points

DLC: Mars: Bug Squasher Perform 10 takedowns on Arachnids using the Power Glove. 20 Points

DLC: Mars: Mars Second Amendment Buy 12 weapons. 40 Points

DLC: Mars: Slimy Death Hit 10 Arachnids with Crabmones. 20 Points

DLC: Mars: Nick's Story Complete the game (Host Only). 50 Points

DLC: Mars: The Queen is Dead! Kill all the Queens (Host Only). 50 Points

DLC: Mars: Martian Journal Collect all of Larry's notes (Host Only). 100 Points

