Fallout 76 - Die Explosion einer Atomrakete in einem 4K-Video demonstriert

In Fallout 76 wird es die Möglichkeit geben, Nuklearspengköpfe zu produzieren und diese auf bestimmte Orte abzuschießen. Wie eine solche Explosion tatsächlich aussiehen könnte, demonstriert uns nun ein 4K-Video.

Ein Feature faszinierte Spieler im Rahmen der Ankündigung von Fallout 76 ganz besonders - die Atombomben. Diese können von Ödlandbewohner produziert und anschließend auf bestimmte Orte auf der Karte abgefeuert werden. Laut Chief of Marketing bei Bethesda Pete Hines, sei es allerdings nicht möglich, spezifische Spieler anzuvisieren.

Trotzdem stirbt ein Spieler, wenn sich dieser im Radius der nuklearen Explosion befindet. Allerdings soll es ganz einfach sein, auszuweichen und sich in Sicherheit zu bringen. Selbst die eigene Unterkunft genau wie persönlicher Loot können eingepackt und so aus der Gefahrenzone gebracht werden.

Allzu oft werdet ihr einen solchen Einschlag aber nicht beobachten können, da es viel Zeit in Anspruch nehmen soll, solche Nuklearsprengköpfe zu produzieren. Zudem brauchen Spieler eine Berechtigung, um dies überhaupt erst in Gang zu kriegen. Diesbezüglich werden Codes in der Spielwelt verteilt, die erst einmal gefunden werden müssen. Demnach wird kein inflationärer Gebrauch der mächtigen Atomwaffen stattfinden können.

Nach dem Einschlag entsteht übrigens eine "High-Level-Zone" in dem entsprechenden Areal. Hier wird es ganz seltene Ressourcen und Air-Drops zu finden geben. Zudem sind starke Feinde und gefährliche Strahlung zu erwarten. Der Fokus liegt demnach weniger auf PvP, sondern mehr auf der PvE-Einlage.

So sieht der nukleare Einschlag in 4K auf

Die Kollegen von IGN konnten die Explosion einer Atomrakete bereits beobachten und davon ein 4K-Video anfertigen, das wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben.

Von der visuellen Präsentation sind viele Spieler jedoch noch nicht wirklich überzeugt. Die Effekte fallen insgesamt recht unspektakulär aus und die Grafik von Fallout 76 sei nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand der Technik.

Was haltet ihr von der gezeigten Explosion? Lass uns gerne eure Meinung in den Kommentaren da.