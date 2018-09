Fallout 76 - Erscheint in Deutschland ungeschnitten ab 18 Jahren

Fallout 76 ist von der USK ab 18 Jahren freigegeben worden und erscheint in Deutschland somit ungeschnitten.

Bethesda hat auf Twitter offiziell bekannt gegeben, dass der kommende Online-Shooter Fallout 76 ungeschnitten in Deutschland erscheinen wird. Der Titel ist von der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) ab 18 Jahren freigegeben worden.

Fallout 4 ist von der USK sowie der PEGI (Pan European Game Information) ebenfalls ab 18 Jahren freigegeben worden. Die ungeschnittene europäische Fassung von Fallout 3 stand hingegen bis zum 26. Februar 2016 auf dem Index.

Fallout 76 erscheint am 14. November 2018 für PS4, Xbox One und PC. Alle Vorbesteller haben aber bereits am 23. Oktober die Möglichkeit auf der Xbox One und am 30. Oktober auf der PS4 sowie auf dem PC erste Eindrücke zu sammeln.

TGIF und noch mehr tolle Neuigkeiten! #Fallout76 hat von der USK die Freigabe „ab 18“ bekommen und erscheint – natürlich 100% uncut – am 14. November 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC! Wir sehen uns im Ödland. pic.twitter.com/bSCpveTKRP — Fallout Deutschland (@fallout_de) 28. September 2018

