Fallout 76 - Beta-Termin bekanntgegeben, neuer Trailer veröffentlicht

Bethesda hat einen brandneuen Trailer zu Fallout 76 veröffentlicht. Darin gibt man unter anderem den Termin für die offizielle Beta bekannt, die zuerst auf der Xbox One startet. Mitmachen dürfen allerdings nur Vorbesteller.

Die Beta zu Fallout 76 hat endlich einen offiziellen Starttermin! Publisher Bethesda hat neue Details zum Ablauf und Funktion der Testphase enthüllt, die bereits im Oktober startet.

Die Fallout 76 Beta wird zuerst am Dienstag, den 23. Oktober für Xbox One starten. Eine Woche, also am 30. Oktober, später dürfen sich Spieler auf der PlayStation 4 und am PC in die Welt stürzen.

Server sind nicht durchgehend online

Die Server der Beta werden allerdings nicht dauerhaft online sein, erklärt Bethesda in einem Blogeintrag. Stattdessen werde man sie an den jeweiligen Tagen zwischen vier bis acht Stunden lang online lassen, damit so viele Spieler wie möglich gleichzeitig aktiv sind. Dies solle bei der Belastung der Architektur helfen.

Wichtig: An der Beta können nur Spieler teilnehmen, die Fallout 76 vorbestellt haben. Das könnt ihr ganz einfach hier tun.

Passend zu den Beta-Details gibt es noch einen neuen Trailer, der das Ingame-Intro und somit die ersten Minuten von Fallout 76 zeigt:

