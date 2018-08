Fallout 76 - Beta enthält vollständige Spiel und ihr könnt Fortschritte übernehmen

Alle Vorbesteller von Fallout 76 erhalten im Oktober Zugriff auf die Beta. Wie nun bekannt geworden ist, enthält diese das vollständige Spiel und ihr könnt sämtliche Fortschritte in die spätere Vollversion übernehmen.

Ende Juli teilte Bethesda mit, dass man noch im Oktober eine Beta zu dem Online-Rollenspiel Fallout 76 veranstalten wird. Daran können alle Spieler teilnehmen, die den Titel vorbestellen. Eine kleine Anzahl an Spielern darf bereits vor dem eigentlich geplanten Start der Beta zocken, um die Infrastruktur nach und nach hochzuskalieren. Nach und nach sollen auch alle anderen Spieler die Gelegenheit erhalten, die Beta von Fallout 76 zu betreten.

Fallout 76 Beta enthüllt, exklusiv für Vorbesteller

Der Umfang der Beta

Nun hat Bethesda den offiziellen Beta-FAQ aktualisiert und eine Antwort auf die folgende Frage gegeben:

"Wird die B.E.T.A. das vollständige Spiel enthalten? Wird mein Fortschritt in die Vollversionen übernommen?"

Die Antwort seitens Bethesda liest sich folgendermaßen:

"Nach unserem aktuellen Plan wird die B.E.T.A. das vollständige Spiel enthalten und sämtliche Fortschritte werden in die Vollversion übernommen. Wir hoffen, Sie im Ödland zu sehen!"

Ihr könnt euch also völlig in der Beta von Fallout 76 austoben und den entsprechenden Savegame in die spätere Vollversion übernehmen. Das sind in jedem Fall sehr gute Nachrichten für alle Fallout-Spieler. Wenn ihr bereits im Vorfeld der Beta einen Blick auf das Rollenspiel werfen möchtet, dann habt ihr dazu auf der diesjährigen gamescom in Köln die perfekte Gelegenheit.

