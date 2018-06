Fallout 5 - In Produktion und wird wieder Singleplayer-Spiel!

Fallout 76 wird ein Multiplayer-Titel, der einiges anders macht als seine Vorgänger. Aber wie sieht es eigentlich mit Fallout 5 aus? Todd Howard hat sich schon jetzt geäußert, dass Fallout 5 ein Singleplayer-Game wird.

Der postapokalyptische Multiplayer-Titel Fallout 76 wird wohl vorerst eine Ausnahme bleiben. Zumindest so lange bis die Entwickler wissen, wie weit sie abseits der bekannten Fallout-Norm gehen können. Mit Fallout 5 schlägt Bethesda wieder den klassichen Weg ein. Das ist womöglich auch gar nicht mal die schlechteste Idee. Denn die neuen Einfälle rund um Fallout 76 wurden nicht nur positiv von der Community aufgenommen. Viele Spieler wünschen sich schon jetzt ein klassisches Singleplayer-Erlebnis.

Fallout 5, regulärer Singleplayer-Teil

Und das werden die Spieler auch bekommen. Nicht ohne Grund ist Fallout 76 wohl als eine Art Spinoff anzusehen. Der nächste Hauptteil, Fallout 5, wird wohl auf klassische Werte setzen und über einen regulären Singleplayer verfügen. Das hat Todd Howard nun gegenüber den Kollegen von der Gamestar offiziell bestätigt.

"Ich glaube, diese Spiele wollen wir weiter als Singleplayer-Titel entwickeln. Darauf wird unser Fokus liegen."

Demnach wird sich der Ausreißer nicht durch die gesamte Reihe ziehen, auch wenn das noch abzuwarten bleibt. Ähnliche Kritik musste Bethesda seinerzeit schon mit der Ankündigung von The Elder Scrolls Online einstecken. Auch hier waren nicht alle TES-Fans von der Onlinekomponente begeistert - und sind es bis heute nicht. Obgleich auch TESO eine blühende Community im Laufe der Zeit aufgebaut hat. Laut Howard möchten sie bei Fallout 76 schauen, welche Ideen sich mit der Fallout-Serie umsetzen lassen. Und dennoch seien beide Ableger eigenständige Produkte:

"Ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, soetwas auszuprobieren, anstatt es bei einem Singleplayer-Spiel zu versuchen."

Wenn man Fallout 76 und Fallout 5 also als differenzierte Spiele aus demselben Franchise betrachtet, so hat jede Richtung doch sicherlich ihre Daseinsberechtigung - auch wenn eine bestimmte Richtung nicht immer direkt zusagen mag. Jedenfalls bleibt der Publisher seiner Richtung treu und das ist vielen Fans wichtig.

Ob es neben der Singleplayer-Kampagne diverse Features zum Onlinespielen geben wird, hat er noch nicht durchblicken lassen. Allerdings spricht er von einem "sozialen Aspekt", der womöglich implementiert werden könnte. Doch dieses Element sei noch nicht entwickelt worden. Am Ende heißt das natürlich auch, dass sich Fallout 5 bereits in Entwicklung befindet, was wiederum jedes Fallout-Herz höherschlagen dürfte.

Die Entwickler von Fallout: New Vegas, Obsidian Entertainment, zeigten übrigens Interesse am fünften Fallout-Teil. Ob sich Bethesda am Ende für das Studio entschieden hat, lässt sich noch nicht sagen. Alle Infos dazu in der folgenden Story:

