Fallout 4 - Mod verwandelt Spiel in New Vegas, Entwicklung schreitet gut voran

Ein findiges Entwicklerteam arbeitet an einer großen Mod zu Fallout 4. Fallout 4: New Vegas soll das vollständige RPG von Obsidian Entertainment in die Engine von Fallout 4 integrieren. Die Entwicklungen schreiten derzeit gut voran, so gibt es neue Entwicklungen.

Das vielseits beliebte RPG Fallout: New Vegas wird es schon bald im Gewand von Fallout 4 geben. Zwar nicht öffentlich seitens Bethesda, doch dafür hat sich das Team F4NV an die Arbeit gemacht, den gesamten Fallout-Titel in die Engine von Fallout 4 umzuwerkeln. Das Projekt nimmt derzeit Formen und Farben an, doch noch ist der Download nicht verfügbar. Ein Release-Zeitraum ist nämlich nicht final bekannt.

Fallout 4 Speedrunner beendet alle Teile in unter 90 Minuten

Character-Creator im Update

Jüngst haben die Modder durch ein Update in der Entwicklung auf sich aufmerksam gemacht. In einem aktuellen Video sehen wir den überarbeiteten Character-Creator, der mit einer aktuellen Vit-o-Matic ausgestattet ist. Zudem können wir bereits ein Update vom Music Lead namens tostikaas vernehmen, der Doc Mitchell's-Thema überarbeitet hat. Zu sehen sind im Video zudem die anfänglichen Minuten.

Insgesamt wirkt die Mod schon jetzt über alle Maßen vielversprechend. Alle Fans von New Vegas sollten sie auf jeden Fall im Auge behalten. Unterhalb der News könnt ihr den aktuellen Fortschritt selbst bestaunen.

Ob es hingegen zu einem offiziellen Nachfolger kommt, ist fraglich. Den letzten Hoffnungsschimmer vernahmen die Fans im letzten Jahr. Hier war Fallout: New Vegas 2 im Zuge einer unbekannten Neuankündigung zuletzt im Gespräch:

Fallout: New Vegas Entwickler deutet neues Spiel an