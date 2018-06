Facebook - Gegen Spoiler und Co: Neues Feature blockt ungewollte Inhalte

Es ist ein kleines aber feines Update, mit dem Facebook die Nutzung der hauseigenen Social-Media-Plattform angenehmer gestalten möchte. „Keyword Snooze“ soll euch in Zukunft die Möglichkeit bieten, bestimmte Inhalte auf eurer Startseite zu blockieren und somit unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Lauscht man der Meinung vieler Facebook-Nutzer, so hat sich die Social-Media-Plattform in den letzten Monaten und Jahren wenig Freunde gemacht. Negativschlagzeilen wie die eingeschränkte Reichweite senken das allgemeine Interesse gegenüber dem digitalen Angebot und gefährden somit langfristig das starke Positionsspiel des Unternehmens im digitalen Wettbewerb.

Facebook Online-Dating-Option als neues Feature

Dass Facebook aktuell mit einem kleinen Imageschaden zu kämpfen hat, scheint auch den Köpfen hinter Facebook klar geworden zu sein, weshalb nun offensichtlich eine Qualitätsstrategie angepeilt wird, mit der man die Nutzung der Plattform (zumindest) für Casual-Nutzer angenehmer gestalten möchte.

Nie wieder Game of Thrones Spoiler?

Facebook berichtet, dass aktuell eine „Keyword Snooze“, zu Deutsch etwa „Schlüsselwortschlummern“, Funktion getestet wird. Dieses Feature soll euch in Zukunft die Möglichkeit bieten, ungewollte Inhalte auf eurer Startseite zu blockieren oder zumindest für einen bestimmten Zeitraum zu verbannen. Ganz praktisch könnte diese Funktion sein, wenn man beispielsweise ungewollte Spoiler von TV-Serien wie Game of Thrones oder kommender Marvel-Filme umschiffen möchte. Darüber hinaus lassen sich mit Key Snooze aber auch andere Themen wie die „Kardashians“, „Fußball WM“ oder ähnliches blockieren.

Im Grunde also eine zugegebenermaßen sinnvolle Idee – ob diese dann aber auch aktiv von der Community genutzt wird und ob diese wirklich zu einer Aufpolierung des Facebook-Images hilft, bleibt an dieser Stelle natürlich abzuwarten. Wie zu Beginn berichtet, testet Facebook das Feature aktuell noch an einem kleinen Nutzerkreis, plant diese aber fortlaufend auch für die restliche Community zugänglich zu machen.