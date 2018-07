Evolve - Left 4 Dead-Entwickler Turtle Rock arbeitet an neuem Multiplayer-Shooter

Entwickler Turtle Rock, der sich in der Vergangenheit bereits für die Shooter Left 4 Dead sowie Evolve verantwortlich zeigte, ist derzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Offensichtlich bereitet sich das Studio auf die Arbeiten an einem neuen, noch unangekündigten Multiplayer-Titel vor.

Erst vor kurzem erreichte uns die Meldung, dass Publisher 2K Games im September die dedizierten Server des asymmetrischen Shooters Evolve herunterfahren wird. Dadurch werden einige Online-Elemente nicht mehr verfügbar sein. Unter anderem müssen sich Spieler darauf einstellen, dass der In-Game-Shop seine Pforten zu dem besagten Termin schließen wird. Damit scheint auch die Free-to-Play-Version Stage 2 des von Evolve gescheitert zu sein.

Evolve 2K Games fährt in wenigen Monaten die dedizierten Server herunter

Left 4 Dead-Entwickler arbeitet an neuem Spiel

Doch offensichtlich bereitet sich das zuständige Entwicklerstudio Turtle Rock derzeit auf die Arbeiten an einem neuen Projekt vor. Dabei handelt es sich um einen noch unangekündigten AAA-Titel. Dies geht aus einer aktuellen Stellenausschreibung des Studios hervor.

Konkret ist Turtle Rock auf der Suche nach einem Senior Level Designer, der über Erfahrung in der Arbeit an modernen Grafik-Engines wie der Unreal Engine 4 sowie der Erstellung von Leveln für kooperative Ego-Shooter verfügt. Zwar wünschen sich viele Spieler sehnlichst einen dritten Teil zu Lef 4 Dead, allerdings wird es sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um dieses Spiele-Franchise handeln. Schließlich wurden die Arbeiten an Left 4 Dead 2 bereits komplett intern verlagert und von Valve selbst ausgeführt, während Turtle Rock lediglich noch an den Post-Launch-Inhalten der Reihe arbeitete.

Außerdem würde Valve ein Left 4 Dead 3, sollte eine Ankündigung überhaupt jemals stattfinden, sicherlich nicht mit der Unreal Engine 4, sondern mit der hauseigenen Source Engine umsetzen.

Denkbarer wäre ein Nachfolger zu dem Multiplayer-Shooter Evolve. Fraglich ist aber, ob die Entwickler einer bereits angeknacksten Marke vertrauen möchten. Egal um welches Spiele-Franchise es sich auch handelt, an der grundlegenden Idee einer kooperativen Multiplayer-Erfahrung möchten die Verantwortlichen anscheinend festhalten.