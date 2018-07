Esports - YouPorn sponsert Turnier, Teilnehmer bekommen Premium-Mitgliedschaft

YouPorn hat angekündigt, erstmals ein Esports-Turnier zu sponsern. Es soll sich um den ersten ausschließlich für Erwachsene gedachten Gaming-Wettbewerb handeln. Alle Teilnehmer bekommen zum Dank eine kostenlose einjährige Premium-Mitgliedschaft geschenkt.

YouPorn, Marktführer im Bereich natürlicher Anatomielernstunde, wird erstmals in seiner Geschichte ein Esports-Turnier veranstalten und sponsern. Dieses wird in Zusammenarbeit mit der Gaming-Plattform Nutaku abgehalten.

Bei der „Nutaku Lewd Gaming Championship“ wird nicht eines der klassischen kompetitiven Spiele gezockt. Stattdessen müssen sich die Wettbewerber in dem ausschließlich für Android-Geräte erhältlichen „Tits ‘N’ Tanks“ messen – einer Art „World of Tanks“ für Smartphones, nur mit Brüsten. Eine Hand in der Hose, eine am Handy.

Brüste und Panzer

Die Registrierung soll in Kürze beginnen und es 64 Spielern ermöglichen, am Turnier teilzunehmen. Es handle sich um den ersten ausschließlich für Erwachsene gedachten Esports-Wettbewerb, behauptet YouPorn.

Als Preisgeld winken insgesamt 25.000 US-Dollar, das Siegerteam erhält davon den Löwenanteil. Alle anderen Teilnehmer gehen jedoch alles andere als leer aus: Als Dank gibt es eine zwölfmonatige Mitgliedschaft beim Pay-TV-Online-Dokumentations-Sender „YouPorn Premium“ geschenkt.

